快訊／大學分科測驗「地理」參考解答公布

▲分科測驗連兩天登場。（圖／資料照）

記者蔡玟君／台北報導

114學年度大學分科測驗今（12）進入第二天，第二節考地理科。根據大考中心統計，地理科共有1萬6399人報考，1500人缺考，缺考率9.15%，比去年增加0.74%。得勝者文教提供地理科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估今年地理5標（頂前均後底）為「51、46、40、33、28」分。題目中間偏易，今年選擇題比去年簡單一些，非選擇題可能對學生來說有些困擾，要適當表達自己看法。

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▲補教老師分析地理分科測驗試題。（圖／記者蔡玟君攝）

補教老師黃創宏指出，今年試題必修課地理佔了7成，且圖表題相當多；時事題也出得不錯，包括輝達、鴻海等AI議題，以及川普在全球課高關稅議題、墨西哥灣改名都入題。他認為，墨西哥灣改名與關稅較不好作答。

此外，今年另一出題亮點在於空間分析觀念，學生必須透過地圖上面實際空間判斷，還有少見的三角圖解題，一般程度的同學在解題時可能會受到影響。

黃創宏也提醒考生碰到地理座標題型時首先要注意經緯度，如今年考題中的第11、12題，並不符合學生平常對地圖的認識，必須先從經緯度中判斷出正北方再作答，但題目本身並不難。

▼大學分科測驗「地理」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）