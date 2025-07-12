分科測驗數乙「抽獎拿獎金」入題　高中師：重基本觀念

▲大學分科測驗今天下午考數乙，試題著重基本觀念思考。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗今（12日）下午考數學乙，也是新增考科，包括抽獎拿獎金、農地種植水果等生活議題入題。入闈協助大考中心審題的高中老師認為，數乙試題都符合大考中心公布的測驗範圍，以情境素材入題，評量考生將題意文字轉化為數學式的能力，整份試題著重基本觀念思考，沒有繁雜的計算。

今年分科測驗首度新增數學乙考科，根據大考中心資料，今年數乙共1萬6955人報考，1871人缺考，缺考率11.04%。

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分科測驗首次新增數乙考科。入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年數乙試題都符合大考中心公布的數乙測驗範圍，並以情境素材入題，第5題取材顧客人數與營業額，評量數據分析，第9題取材抽獎活動，評量機率與期望值，評量考生將題意文字轉化為數學式的能力。整份試題著重基本觀念思考，沒有繁雜的計算。

入闈協助審題的試考生表示，今年數乙取材生活化，情境設定單純，例如第11題從洗衣機使用者角度切入，並延伸到排列組合運用，難度較以往排列組合類型試題容易，第16至18題則是將線性規劃應用在土地利用。整份試卷聚焦在各章節核心概念，較無過度要求計算能力，難易試題皆有，可鑑別不同程度考生。