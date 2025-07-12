分科地理「棒球經典賽、美國關稅」入題　高中師：中間偏易

▲大學分科測驗今天進入第二天，高中教師認為地理科中間偏易。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）進入第二天，第二節考地理，包括2026棒球經典賽、美國關稅、AI、紫斑蝶等時事都入題。入闈協助審題的高中教師表示，今年地理科試題取材多元，涵蓋國內外時事，也透露對永續議題關注，並有跨冊統整試題，圖表相關試題占近6成。整體而言，屬於中間偏易。

分科測驗今天第二節考地理。根據大考中心統計，地理科共有1萬6399人報考，1500人缺考，缺考率9.15%，比去年增加0.74%。

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入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年地理取材融合時事，範圍涵蓋國內外，像是第1題結合2026棒球經典賽事，讓考生判斷東亞文化圈的概念，題組第20至21題順應人工智慧的發展趨勢，從產業鏈探討國際分工模式，第13題測驗考生在全球暖化，對紫斑蝶可能出現的遷徙變化，整體而言，今年試題相較以往較無突出難題。

入闈協助大考中心審題的高中教師表示，今年地理科試題取材多元，也透露對永續議題關注，例如第5題藉由阿美族採集野菜活動時，只取嫩葉而避免整株拔起，強調人類活動需注意大自然平衡。另試題也取材國際脈動，包括題組第27至29題，將美國總統川普以行政命令把「墨西哥灣」更名為「美國灣」，第42至43題組則是美國實施關稅政策導致全球貿易放緩，評估對碳排放與對美國產業發展影響。

協助審題的高中教師表示，今年試題仍有很高比例屬於跨冊統整，評量考生能否靈活應用知識進行解題，另圖表相關試題共26題，占全部試題近6成，藉由圖表分析鍛鍊批判思考工具。整體而言，試題為中間偏易。