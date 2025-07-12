「外送員勞權」入題！公民科中間偏易　高中師：考題重性別平等

▲參與大考中心審題的高中老師與試考生認為，今年公民社會「中間偏易」。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）進入第二天，最後一節考公民與社會，今年包括街頭藝人、露營車改裝、外送員勞動權益等都入題。協助審題的高中教師指出，今年公民科試題情境貼近生活且取材活潑，著重性別平等與不同處境族群權益保障議題，也重視考生的探究能力，試卷難易度為「中間偏易」。

根據大考中心統計，公民與社會科共有2萬266人報考，1614人缺考，缺考率7.92%，比去年增加0.64%。

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入闈協助大考中心審題的高中教師指出，今年公民科試題情境貼近生活且取材活潑，並從日常生活經驗出發，像是第1題為街頭藝人表演規範，第9至10題為線上遊戲虛擬寶物，21至23題為選舉不實訊息流竄，30至33題探討外送員勞動權益，這種取材方式可鼓勵學生在學習知識同時，也可將生活周遭議題與經驗融入。

協助審題的高中教師表示，今年試卷也著重考生的探究能力，引導學生從日常生活議題測驗學生是否具備蒐集與分析資料能力，像是第3題為女性障礙者勞動參與率，第19至20題為生育小孩與所得變動率關係，第29題為政府補助私立大學學費。整體而言，試題難易度為中間偏易。

入闈協助審題的試考生表示，今年公民科試題涵蓋不同層面，像是第5題為露營車改裝是日常生活會遇到，第13至14題則是關於原住民積極平等措施，34至35題探討女性的職涯發展可能受到原住民社會規範影響，第37至38題為時事相關的國際衝突與全球化下的國家治理應用。這次考題較少純背誦題目，試題平易近人，難易度為「中間偏易」。