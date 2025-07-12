分科歷史「嘉農棒球隊」入題　高中師：「比去年難」估五標降

▲分科測驗今天上午第一節考歷史，高中教師估今年五標低於去年。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）進入第二天，首節考歷史科，包括嘉農棒球隊、更換製造產地、法國大革命等議題入題。台北市高中歷史科教師群表示，今年歷史科以測驗學生閱讀理解分析史料能力為主，圖表題共4題，不少題目已經超越閱讀層次，試題難易度為中等，但整體難度則高於去年，預估今年五標比去年低。

分科測驗今天首節考歷史。大考中心表示，歷史科共有1萬8868人報考，1602人缺考，缺考率8.49%，則比去年增加1.01%。

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台北市高中歷史科教師群表示，今年歷史科題目特色部分，選擇題以測驗學生閱讀理解分析史料能力為主，混合題則是學生需要根據題意，運用邏輯推理歷史因果脈絡等因素才能作答，而圖表題共4題，不少題目已經超越閱讀層次，學生需要相當的歷史知識與因果推理能力，才能準確判讀題意。

北市高中歷史科教師群進一步表示，今年歷史科題目文字數量雖不多，但內容簡單扼要，等於是跟考生「直球對決」，考生需要找出問題核心，整體而言，試題難易度為中等，但難度則高於去年，預估今年五標也會比去年低。

入闈協助大考中心審題的老師認為，今年命題素材多元，與考生生活經驗連結，包括文字資料、圖像、統計圖表都有，包括嘉農棒球隊、法國大革命等議題都入題，取材也貼近生活，像是第13題觀察圖像特徵，結合羅馬帝國與印度早有貿易往來歷史知識加以判斷，第41、42題則以16世紀的西班牙為例，說明更換製造產地早在以前就有，整體而言難易度適中。