涉詐前男友420萬不認罪　前主播薛楷莉出庭辯：遭設計陷害

記者黃哲民／台北報導

新聞台前主播薛楷莉被控2022年間，涉騙走當時邱姓男友420萬元，台北地院今（9日）再度開庭，薛仍喊冤、堅稱沒經手這筆錢，自認遭對方設計陷害，邱男委任律師建請限制持有美國護照、在美國工作的薛出境、出海，法官未當庭裁定，僅諭知下次於今年（2025年）10月1日開庭，以便薛安頓工作與家人。

▲新聞台前主播薛楷莉（右）轉行在美國擔任護理師，因涉詐欺前男友420萬元，專程回台，9日到台北地院出庭，堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

本案今年6月5日首度開庭，薛楷莉當天開庭前簡短回應「謝謝大家關心，司法會還我清白」，庭訊僅說「否認犯罪」，今下午出庭仍喊冤沒詐騙邱男、沒經手本案420萬元，自認遭邱男設計陷害，並表示2022年2月回台和邱男交往同住，得知邱當時跟別人有財務糾紛、「不只1件」，還跟某家醫院打官司。

薛否認跟邱說可以「找人協助擺平糾紛」，而是邱在2022年2月25日，帶她到銀行外面，交給她1個牛仔雙肩背包請她幫忙跑腿轉交某人，她不知要去哪裡、跟誰碰頭，邱說不用擔心，會有人帶她去1個地方，不用多問、不會害她，對方會認出她。

薛說背包很輕，不知道裡面裝錢，以為僅是文件，後來警員出現，送她到北市民權東路一段與瑞光路口要她下車，她在紅磚道上看不見可能要碰頭的人，因天氣很冷，她就近到一旁的中天電視大廳避風，等30分鐘沒人來，就聽邱指示回家把背包還給邱。

薛聲稱隔年2023年9月遭邱家暴、逃離北市大安區邱家當天上午，邱才跟她說當時背包內裝有420萬元，她要邱「別亂講」，且邱提告聲稱當時託她轉交的是「手提袋」、跟事實不符。

邱男委任律師諷薛若沒提領大額現金，為何申請警員護鈔，且「警員護鈔不會像計程車司機一樣，隨時讓人在路邊下車」，邱沒家暴薛，邱跟他人有無財務糾紛，與本案無關，反而薛持有美國護照、在美國工作，建請法官限制薛出境、出海。

薛說絕不會逃避本案，她要證明自己清白、要跟對方說清楚講明白，否則不會在暑假機票最貴時專程搭機回台，她在美國擔任護理師，最近剛換新工作，須通過90天試用期，她還要扶養未成年子女、這幾天託美國當地朋友照顧，今天開完庭就要回美國。

法官未當庭裁定是否限制薛出境、出海，問清楚薛今年9月22日後就能排休假，諭知今年10月1日下午2點30分再開庭，預定傳喚邱男與護鈔警員作證，並設法調取2022年2月25日警員護鈔密錄器與中天電視台大廳監視器畫面，當天可能辯論終結。

薛楷莉開完庭不回應媒體發問，檢方起訴指稱，2022年間，薛得知邱男因投資糾紛擔心惹上黑幫，便自稱可請她認識的中天電視主管幫忙擺平，藉此用袋子裝邱男提領的420萬元，申請警員護鈔到中天電視台，邱等無下文，自行求證薛所稱的電視台主管，發覺受騙且錢不見，憤而提告，檢方今年4月起訴薛涉犯詐欺取財罪嫌。

薛楷莉於2002年任職新聞台主播當紅之際，被爆料刷日本富商信用卡狂買超過百萬名錶，還拿現金10萬元日圓，涉及敲詐，引發軒然大波，被稱為「削凱子事件」，薛因此離開主播台，2019年轉換跑道，考取證照擔任護理師，並帶著與前夫所生子女到美國發展。