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大陸 大陸焦點 特派現場

渣男開車害25歲女友終身癱瘓　發誓結婚之後全家搞失蹤避責　

▲▼ 大陸女子因男友駕車車禍傷殘被拋棄，全家失蹤 。（圖／翻攝 網易）

▲照片裡25歲白女士因男友駕車發生車禍，早至終身殘疾被拋棄，男友全家失蹤不願負法律責任。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

今年清明假期，大陸甘肅25歲白女士與男友張先生一家自駕游時遭遇車禍，白女士不幸被診斷為截癱，目前還需籌備30萬到40萬元人民幣手術費（換算160萬台幣），原本論及婚嫁男友是這次車禍事故的主要責任人，必須負法律責任，但是卻玩消失，甚至一家人全部失聯，該起事件也鬧上警局和新聞，讓傷殘一輩子的白女士十分尷尬痛心。

綜合陸媒報導，該起事故發生在4月5日，張先生駕駛的車輛與一輛大車相撞，導致車上5人均受傷，其中白女士傷勢最重。事故認定書和醫療診斷顯示，車禍導致白女士胸部以下高位截癱，其男友張某某因駛入對向車道，被判定為事故主要責任。

事發後，張先生及家人曾信誓旦旦地表示會負責白女士的治療和賠償，在墊付十幾萬醫療費並照顧白女士兩個月後，張先生一家突然失聯。（單位：人民幣，同下）

醫生確診她截癱，再也站不起來了。白女士原本在一家國有銀行工作，單位暗示她可能無法繼續工作。事故發生後，銀行提供了慰問金，也按照一定標準正常發放工資，但不是長久之計。事故導致她無法繼續職業生涯。面對高昂的治療費用和生活的重壓，她多次聯繫男友及其家人，卻均未得到回應。

白女士表示，自己打電話問男友結婚的事，對方開始回避。最後他問未來得婆，「阿姨，我現在癱瘓了，你們以後還會管我嗎？我該怎麼辦？」對方媽媽冷冷地說，「這是你和張某某兩個人的事，跟我們老的有什麼關係？」

▲▼ 大陸女子因男友駕車車禍傷殘被拋棄，全家失蹤 。（圖／翻攝 網易）

▲女子哀求簡訊 。（圖／翻攝 網易）

今年6月1日，男友和家人都消失了，沒再露面。6月21日，白女士在護工的幫助下，從四川成都乘火車到甘肅蘭州，到張先生小區家樓下。聯繫張先生及其家人，均未有回音。「我回蘭州了，你帶我回家吧，我在你們小區，帶我回家吧，別丟下我。」張先生及其母親均未回應。

據榆中縣公安局交警大隊出具的道路交通事故認定書，張先生承擔此次事故的主要責任，大車司機承擔次要責任。然而，這份認定書上張先生一家鐵了心的迴避。

白女士表示，她出生在一個單親農村家庭，家中還有兩位80多歲的老人需要照顧。如今，她不僅失去了自理能力，還面臨著巨大的經濟壓力。她也出示事發前照片，證明自己坐姿正常，雙腳沒有亂翹。

▲▼ 大陸女子因男友駕車車禍傷殘被拋棄，全家失蹤 。（圖／翻攝 網易）

▲ 男友駕車肇事車禍害白女士終身癱瘓，全家搞失蹤，律師建議趕緊提告。（圖／翻攝 網易）

目前她每月康復治療及護工費用高達6萬元，還需籌備30到40萬元手術費。前期墊付的8萬元已耗盡，後續治療難以為繼。她直言男友一家失聯是認為醫療費是「無底洞」，只想承擔法定最低賠償。

上海海華永泰律師事務所孫宇昊律師指出，白女士應立即進行傷殘鑒定，向法院起訴駕駛人、車主及大車司機方，並申請‌先予執行醫療費‌及財產保全。即使對方失聯，法院可通過公告送達完成訴訟，勝訴後強制執行財產。賠償將優先由交強險承擔，超出部分按責任比例分擔（張先生若未購商業險則需個人承擔）。同時可申請道路交通事故社會救助基金墊付，並務必注意三年訴訟時效。

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