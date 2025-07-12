分科測驗首日58件違規　「未帶有效證件」占比4成最高

▲大考中心主任張新仁（圖右）說明分科測驗試場狀況，昨天初步統計共58件違規。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗今（12日）進入第二天。大考中心公布昨天違規狀況，初步回報共有58件，其中違規最大宗仍是未攜帶有效證件正本23件，占全部違規的40%，其次則是行動電話未完全關機、考試結束鈴響仍繼續作答，各分別有11件，應試時飲水也有6件，上述違規都將依規定扣分。

分科測驗今年共3萬9190人報名，在全國28個考區、40個分區、1194個試場應考。昨天第一天考物理、化學、數學甲、生物等4科，考數學甲人數最多，共有2萬3950人，最少是生物科1萬4953人報考，缺考率則介於7.04%（化學）到10.29%（生物）。

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大考中心今天上午也公布昨天違規狀況。大考中心主任張新仁表示，初步回報昨天共有58件，其中違規最大宗仍是未攜帶有效證件正本23件，占全部違規的40%，其次則是行動電話未完全關機11件，考試結束鈴響仍繼續作答也有11件，另外則是應試時飲水6件， 5件是攜帶不可攜帶物品，2件是攜帶物品發出聲響。

張新仁表示，上述數字僅是試場初步回報，待分科測驗結束後，所有違規事件都會報到大考中心，之後將交由大考中心考試委員會開會審議考生違規事項，最後依據規定予以扣分。也再次提醒考生，應考時記得攜帶有效證件正本，否則將被扣一級分。