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大罷免衝刺青年投票率　花蓮「返鄉列車」啟動：同意與否都出來投票

▲▼「回家投票 決定花蓮的未來返鄉列車團購計畫」。（圖／記者杜冠霖翻攝影）

▲花蓮青年組織「洄萊啟程」宣布啟動「回家投票-決定花蓮的未來」返鄉列車團購計畫。（圖／記者杜冠霖翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

距離罷免投票只剩不到20天，同意罷免方與不同意罷免方，在地方皆鼓勵支持者出來投票，國民黨團總召傅崐萁罷免案更是重中之重，因此，花蓮青年組織「洄萊啟程」11日在立法院召開記者會，宣布啟動「返鄉列車團購計畫」，號召花蓮青年一起參與罷免投票，以火車、客運的形式帶著青年返鄉，無論同意或不同意，都投下守護民主，拒絕威權的一票。

「洄萊啟程」代表劉思怡說，洄萊啟程由花蓮青年組成，過去長期在地方舉辦高中生營隊帶領青年進入社區，深入認識花蓮、又或舉辦青年願景論壇，讓地方公共議題可以有完整的討論，是熟悉地方且在地方紮根公民教育的青年組織。有些人在外地完成學業後返鄉，也有一些人在外地打拼，儘管身處不同位置，但心中始終牽掛花蓮，共同的願景是想為花蓮做點事，讓這片土地變得更好。

劉思怡強調，在外地工作的花蓮人大約有9萬人，大家平日工作忙碌、返鄉並不容易、常常車票又很難搶。今年返鄉投票日還要跟夏戀嘉年華的觀光客一起搶票，「我們知道回家的路很遙遠也很累，所以今年洄萊啟程發起了返鄉列車行動，由我們負責協助訂票，在外地奮鬥的大家，只需要跟我們一起回家，投下您的民主一票」。

成員林淳尹也強調，大家都知道，暑假要訂返鄉車票有多困難，尤其去年地震後，班次減少不少，除了三節這樣較長的連假，花蓮人總習慣快搭車的時候再來買票，今年又遇到縣府主辦、刻意調整時間與罷免衝堂的夏戀嘉年華，讓返鄉變得更加不容易，除了交通繁雜、請假不易、車票漲價之外，這次還多了這一個票難搶的理由，「但我們相信，這些原因，都不該成為人們放棄公共參與的阻礙」。

目前就讀政治大學公共行政所、洄萊啟程成員的王家緯則說，在整個籌備返鄉列車的工作團隊中，有來自不同年齡層、學校的年輕人，從剛離開花蓮的大學新鮮人，到今天出席的代表，整個團隊橫跨二十年的花蓮歲月，都呈現了旅外青年的光譜多元，但其實在邀請參與記者會的過程中不太順利，因為有很多夥伴都因為家庭、工作甚至地方壓力不方便露臉，可見連「呼籲公共參與」在花蓮都是禁忌。

王家緯表示，返鄉的交通成本昂貴，在今年台鐵漲價後，若從台北乘坐火車返回花蓮市，來回便須將近1100元，若住在瑞穗、玉里則更多；若從高雄返鄉則將近1700元，「投票權成了需要省吃儉用才可以獲得的」，因此在火車票逐漸賣出的當下，也希望透過大家一起集資，分攤降低交通成本，經計算租金後，客運從台北滿員發車回花蓮，只需要250元，「洄萊啟程」將開啟表單，讓青年一起行動，讓回家不再成為一個奢侈的選項。

主辦這次返鄉列車的洄萊啟程強調，目前火車票團購計畫皆在7/25周五晚上，台北發車三班次，桃園、高雄各一班次，都還有票，另外客運方案也在網路上開始團購，詳情都可上洄萊啟程粉專、社群平台了解。

團隊成員表示，花蓮長期缺乏較好的公共討論空間，而公民社會是透過一次又一次的民主過程來建構，不管同意/不同意這次的罷免案，都鼓勵青年朋友勇敢出來投下這一票，讓地方的民主翻頁，讓花蓮成為我們驕傲且榮耀的成長地、的家鄉。

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