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看了民調喊「王鴻薇很危險」！　蔣萬安憂：綠會投票達9成

▲▼台北市長蔣萬安陪同國民黨立委王鴻薇路口拜票。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安陪同國民黨立委王鴻薇路口拜票。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

7月26日大罷免投票倒數兩週，國民黨立委王鴻薇今（12日）日成立反惡罷松山後援會，台北市長蔣萬安助講時提到，他看到客觀民調數據，可以很坦白地說，王鴻薇是很危險的，支持王鴻薇的其實比例非常高，但會出來投票的比例很低，民進黨支持者會投票的比例高達9成，所以拜託大家，反對大罷免的一定要出來投票，因為每一張票都很關鍵。

王鴻薇今天舉辦反惡罷松山後援會成立大會，邀請來國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、國民黨副主席連勝文、台北市長蔣萬安與藍營民代等前來宣講。

「民進黨選輸就翻桌」，蔣萬安助講時說，回顧自己以前當立委時，在蔡英文時期行政立法權力一把抓，當時民進黨沒有什麼不能通過的法案，但現在在野黨強力監督為民發聲，賴清德不滿意，所以要大罷免，這是全世界所有民主國家裡從來沒有發生過的事情，這是完全沒有道理的。

面對賴清德政府發動的大罷免可以做什麼？蔣萬安說，兩個星期之後，7月26日星期六是唯一能夠抵抗民進黨不公不義的日子，抵抗他們只搞政治鬥爭，不顧民生經濟，抵抗他們嘴巴講反共自己養共諜，只有靠各位手中的這一張票投下不同意罷免，才能夠讓社會回到安定，讓政府好好的去照顧民生經濟，好好的去照顧百姓生活。

蔣萬安強調，他們能做的就是手中的一票投下去。民進黨現在掌握所有的資源，掌握所有國營事業，掌握所有的網軍、掌握所有一切媒體電視台，人民能做的就是這1張票來對抗民進黨。

蔣萬安提到，他很客觀地看到了民調數據，「我可以很坦白跟各位說，王鴻薇這麼優秀、這麼努力、這麼勇敢的捍衛民眾的權益，但是現在她是很危險的」，蔣萬安說，支持王鴻薇的比例其實非常高，但是問到說會不會出來投票？比例就很低，相較於民進黨的支持者，你問他會不會出來投票？他們會，且高達九成，所以這是為什麼要拜託大家告訴親朋好友，左鄰右舍所有支持王鴻薇、反對大罷免的一定要出來投票，因為每一張票都很關鍵。

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