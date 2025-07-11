超大豪雨釀台東南迴災情　藍委爭取台9線排水改善

▲立委黃建賓前往南迴地區了解災情，並與交通部公路局、經濟部水利署舉行會議爭取排水改善。 。（圖／國民黨立委黃建賓辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

受超大豪雨影響，台東縣大武鄉、達仁鄉等南迴地區出現淹水災情，道路也一度受阻。台東縣立委黃建賓表示，感謝第一線人員辛勞，隨著雨勢趨緩，台9線南迴路段已恢復通行，今日與交通部公路局、經濟部水利署會議中，他也要求全面檢視易淹水路段、改善排水，並在安全許可下盡速修復台9戊線流失路基，公路局表示會儘速檢視並完成修復。

受低壓帶及西南氣流影響，帶來南迴地區大武鄉、達仁鄉超大豪雨，也造成台9線多處路段土石泥流沖至路面，道路一度管制通行，達仁鄉台9戊線2.9公里處南下森永路段也發生地基掏空。

黃建賓表示，感謝第一線人員及公路局的辛勞搶修，根據公路局今上午最新資訊，台東地區降雨已和緩，且溪流水位已下降，台9縣405K+700(大溪路段)、421k+500(尚武路段)皆已恢復正常通行，420k+950 尚武朝庸橋橋面上泥流土石及雜物樹枝已完成清除，並派員檢測橋梁結構確認安全無虞後，已恢復雙向通行。

黃建賓今日也與交通部公路局、經濟部水利署舉行會議，盤點此次豪大雨造成的南迴積淹水災情，要求公路局進行台9線易積淹水路段檢視，強化排水工程，另針對台9戊線流失路基，也應在安全許可下儘速完成修復。公路局表示，後續將與相關單位合作，針對土石流好發路段進行邊坡檢視，加強排水箱涵，同時會盡速完成台9戊線復建工作。

黃建賓也要求經濟部研議，去年凱米颱風造成中南部多處嚴重淹水時，中央有宣布加碼2萬元淹水救助金，此次丹娜絲颱風除了造成中南部災情，台東南迴地區也很嚴重，希望中央可以盤點各縣市災情後，研議針對淹水地區加碼補助，協助財源不足的地方縣市，幫助災民減輕損害。



