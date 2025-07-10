教師化身職人助植人　富山實小製作手工皂守護植物人健康

▲富山實小製作手工皂守護植物人健康。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為響應環保永續理念並關懷弱勢族群，台東縣富山實驗小學教職員於9日上午利用暑假期間，前往創世基金會台東分院參與「職人助植人」公益行動，親手製作天然手工皂，為院內植物人提供更友善、溫和的照護用品。

活動當天，在專業講師細心指導下，富山實小教職員用心調配適合植物人肌膚使用的專屬皂方，全程採用天然材料製作，不僅降低對環境的負擔，也展現教育工作者結合專業與愛心的實際行動，實踐「職人助植人」的精神。

富山實小陳姓教師表示，植物人因長期臥床、血液循環不良，肌膚特別脆弱，天然手工皂不含人工化學成分，更溫和親膚，對他們來說是安全又貼心的選擇。透過製作手工皂，除了傳遞對植物人的關懷，也希望能在環境保護與公益支持上盡一份心力。部分完成的皂品將作為義賣品，所得將全數投入創世基金會植物人照護經費及嘉義擴院計畫，希望拋磚引玉，凝聚更多社會關懷力量。

創世基金會台東分院院長王玉鳳指出，近年受關稅與物價波動影響，院民日常所需的衛生照護用品成本增加，但募款難度卻隨之升高，此次活動不僅提供實質幫助，更展現教育界的溫暖與行動力。富山實小教職員以實際行動支持公益，不僅提升院民生活品質，更助力嘉義擴院計畫，令人感佩。

創世基金會今年推動「職人助植人」行動，邀請各行各業職人以專業投入公益，一同守護沉睡中的生命。凡有意響應可洽創世台東分院「職人小組」愛心專線：(089)220-848 分機9，或透過郵政劃撥帳號50173235（戶名：創世基金會，備註：職人助植人）捐款。線上捐款：https://reurl.cc/1KdAp8，一起用愛支持植物人，一同為生命續航。