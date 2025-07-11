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歐洲議會代表來訪　張麗善：深化國際合作展現數位治理成果

▲歐洲議會資訊處處長Aleliunaite女士拜會雲林縣長張麗善，雙方就數位治理、AI應用、與地方永續發展等核心議題展開深入對談。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲歐洲議會資訊處處長Aleliunaite女士拜會雲林縣長張麗善，雙方就數位治理、AI應用、與地方永續發展等核心議題展開深入對談。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

歐洲議會資訊處處長Aleliunaite女士昨（10）日拜會縣長張麗善，雙方就數位治理、AI應用、與地方永續發展等核心議題展開深入對談。縣長張麗善歡迎Aleliunaite女士等貴賓來訪，透過彼此經驗交流，探索智慧城市與數位機會等領域的發展與應用，尋求共同提升和進步的方向，建立與國際夥伴的合作契機。
 
縣長張麗善表示，為推動地方發展，縣府近年來積極推動政府的數位治理以及產業的數位轉型。透過產、官、學界的緊密合作與公民的廣泛參與，成功發展出許多具地方特色的成果。並指出，歐洲在數位人權、資料自主以及公民科技上的前瞻理念，正是雲林縣學習的重要方向。雲林縣期盼透過持續的國際交流，雙方能共同在AI與科技創新領域注入更多能量與價值。
 
張麗善指出，此次會談象徵著台歐地方治理合作的嶄新起點，雙方均表示將持續推動在智慧城市與數位機會等面向的合作契機。從地方治理視角出發，促進政策經驗的雙向交流，有望共同催化更多創新解方。

Aleliunaite處長表示，歐盟27個會員國，主要為農村區域占歐盟土地面積近一半(44.7 %)，卻只居住了20.6 %的人口，他們面臨就業、基礎設施與數位落差挑戰，歐盟也同樣遭遇農業議題上人口與經濟的問題。歐盟很早就注意到農業的重要性，也非常的重視，在2014-2020 年間的預算經費近40%用以支持農業與農村發展。近年也推動新的政策計畫，除預算經費比例降低，新的政策計畫更重視的是，如何運用數位化、數位科技來幫助農業與農村發展，當中很大一部分經費是用來支持寬頻網路與數位技能培養。

台灣大學教授蘇宏達接著分享，Aleliunaite處長在台灣的培訓期間是從1月至7月，當中也拜訪了新北市、台中市等直轄市，蘇教授和Aleliunaite處長也特別注意到，要瞭解台灣的數位治理、AI運用與地方永續發展等議題不能只瞭解直轄市。台灣非6都的縣市一定有著不一樣的挑戰和截然不同的發展，並且可能同樣是歐盟的農村區域面臨的情境和挑戰，而雲林是Aleliunaite處長拜訪的唯一一個非六都的縣市。
 
Aleliunaite處長於會後表示，雲林縣在數位農業應用有很好的成果，透過座談交流，瞭解到雲林縣如何在生活、工作上運用數位科技，遇到那些挑戰，又怎麼解決，她也向縣府分享歐盟數位化過程，提供雙方借鑒參考的經驗，促進雙方進步。她最後表示，在經過今天的交流後，她覺得雲林應該不是一個農村區域，而是臺灣的第7都，給予雲林100分的肯定和讚賞。

縣府計畫處指出，雲林縣首次參加國際智慧城市組織（ICF）評選，即從全球逾450城市中脫穎而出，榮登2024年「全球7大智慧城市」（Top 7），成為亞洲唯一入選城市。雲林以資源有限的農業縣之姿，透過數位轉型與創新治理，展現智慧城市的在地實力與永續韌性，成功讓世界看見台灣。

▲歐洲議會資訊處處長Aleliunaite女士拜會雲林縣長張麗善，雙方就數位治理、AI應用、與地方永續發展等核心議題展開深入對談。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲歐洲議會資訊處處長Aleliunaite女士在台大教授蘇宏達、名譽教授趙永茂陪同下，至雲林縣政府拜會，並與縣政總顧問張清良、環保局、農業處、消防局與計畫處座談交流。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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