阿富汗6歲女童被迫嫁45歲大叔「當3房」！　離譜婚禮畫面流出

▲ 6歲女童被迫出嫁，塔利班要求新郎等到她年滿9歲。（圖／翻攝自amu.tv）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗童婚悲歌頻傳，赫爾曼德省（Helmand Province）近日又有一名年僅6歲的女童受害，她被父親以金錢交易方式，嫁給一名已有2名妻子的45歲男子，婚禮照片流出後引發國際譴責聲浪。

綜合當地Amu TV等外媒，這場婚禮在馬爾賈地區（Marjah）舉行，女童父親為換取錢財安排這門婚事，原定11日將女童送往夫家完成婚禮程序，但塔利班當局罕見介入阻止，短暫拘留該名男子後釋放，並未將他起訴，僅要求他等女童年滿9歲再接她回家。

婚禮現場照片顯示，一名蓄鬍中年男子和年幼女童並肩而立，畫面在社群媒體瘋傳後激起網友怒火。人權組織痛批，這起事件突顯阿富汗南部童婚問題日益嚴重，尤其是在塔利班控制的赫爾曼德、坎大哈和扎布爾等省份。

人權組織一再警告，缺乏明確法律框架加上執法鬆散，以及塔利班當局寬鬆態度，使當地成為童婚溫床。多個組織形容這是「持續進行中的人道悲劇」，受害者遍及全國女童。

據統計，自2021年塔利班重新掌權並禁止女孩接受教育以來，阿富汗童婚率暴增25%，全國生育率也攀升45%。聯合國婦女署（UN Women）憂心，若缺乏有效干預，恐有半數阿富汗女孩被迫在成年前結婚。