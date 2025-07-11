中華郵政獲利考成奪甲等　董座喊話：迎戰匯損挑戰

▲中華郵政113年考成獲甲等。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國發會對國營企業113年考成結果出爐，中華郵政取得甲等，員工最高將可領4.4個月獎金，最快7月下旬入帳。中華郵政董座王國材今對員工發出一封公開信指出，在員工兢兢業業戮力執行業務下，去年成功轉虧為盈，今年因美國關稅，匯損將是今年營運最大挑戰，盼員工攜手打拼，盡力達成今年甲等目標。

國發會針對國營企業113年考成結果出爐，交通部旗下的國營台鐵公司拿到86.18分，獲得甲等；中華郵政公司則是87.64分，也取得甲等；台灣港務公司則是87.65分，同樣也獲得甲等；桃機公司則拿到91.01分最高分，取得甲等考成。上列取得甲等考成的國營單位員工最高可領4.4個月獎金。

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由於中華郵政112年曾因為首度虧損，導致考成一度被打乙等，因工會反彈揚言周末不加班，在交通部協助下申覆成功，重返甲等行列，去年新任董座王國材接棒後，中華郵政113年轉虧為盈，獲利26.5億元，如今113年工作考成也獲得行政院核定甲等，員工獎金最高可領4.4個月。

▲中華郵政董事長王國材。（資料圖／記者林敬旻攝）

中華郵政公司董事長王國材今也對員工發出一封公開信，王國材指出，去(113)年全體同仁兢兢業業戮力執行各項業務，公司成功轉虧為盈，在交通部支持下，行政院已核定工作考成為甲等。

不過王國材強調，今年受美國對等關稅政策影響，造成台幣巨幅升值，匯損將是今年營運面臨的最大挑戰。但國際金融情勢是一時的，最重要的是中華郵政的本業有沒有做好，郵儲壽三業正面臨物流業、銀行業及壽險業激烈競爭，必須做出符合顧客需求的服務，方能確保本業永續經營。

王國材也對員工喊話，盼員工持續共同攜手打拼，在推動數位轉型藍圖下，有效率推展郵儲壽本業業務，若因應顧客需求而改變同仁現有的工作方式，也請員工多包涵。中華郵政將積極尋求各項業務突破，盡力克服營運風險，盡力達成今年考成仍維持甲等的目標。

▼中華郵政考成甲等，董事長王國材對員工發出公開信。（圖／讀者提供）