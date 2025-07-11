　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華郵政獲利考成奪甲等　董座喊話：迎戰匯損挑戰

▲▼中華郵政,郵局,儲匯。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政113年考成獲甲等。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國發會對國營企業113年考成結果出爐，中華郵政取得甲等，員工最高將可領4.4個月獎金，最快7月下旬入帳。中華郵政董座王國材今對員工發出一封公開信指出，在員工兢兢業業戮力執行業務下，去年成功轉虧為盈，今年因美國關稅，匯損將是今年營運最大挑戰，盼員工攜手打拼，盡力達成今年甲等目標。

國發會針對國營企業113年考成結果出爐，交通部旗下的國營台鐵公司拿到86.18分，獲得甲等；中華郵政公司則是87.64分，也取得甲等；台灣港務公司則是87.65分，同樣也獲得甲等；桃機公司則拿到91.01分最高分，取得甲等考成。上列取得甲等考成的國營單位員工最高可領4.4個月獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於中華郵政112年曾因為首度虧損，導致考成一度被打乙等，因工會反彈揚言周末不加班，在交通部協助下申覆成功，重返甲等行列，去年新任董座王國材接棒後，中華郵政113年轉虧為盈，獲利26.5億元，如今113年工作考成也獲得行政院核定甲等，員工獎金最高可領4.4個月。

▲中華郵政董事長王國材。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華郵政董事長王國材。（資料圖／記者林敬旻攝）

中華郵政公司董事長王國材今也對員工發出一封公開信，王國材指出，去(113)年全體同仁兢兢業業戮力執行各項業務，公司成功轉虧為盈，在交通部支持下，行政院已核定工作考成為甲等。

不過王國材強調，今年受美國對等關稅政策影響，造成台幣巨幅升值，匯損將是今年營運面臨的最大挑戰。但國際金融情勢是一時的，最重要的是中華郵政的本業有沒有做好，郵儲壽三業正面臨物流業、銀行業及壽險業激烈競爭，必須做出符合顧客需求的服務，方能確保本業永續經營。

王國材也對員工喊話，盼員工持續共同攜手打拼，在推動數位轉型藍圖下，有效率推展郵儲壽本業業務，若因應顧客需求而改變同仁現有的工作方式，也請員工多包涵。中華郵政將積極尋求各項業務突破，盡力克服營運風險，盡力達成今年考成仍維持甲等的目標。

▼中華郵政考成甲等，董事長王國材對員工發出公開信。（圖／讀者提供）

▲▼中華郵政考成甲等，董事長王國材對員工發出公開信。（圖／讀者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈慶京關押191天「3億元交保」　北檢：尊重法官裁定
建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位
沈慶京3億交保　答應法官「3條件」
新光金掛牌23年今走入歷史！爆112萬大量　刷史上第3
快訊／台中製冰廠火警！恐怖火煙狂竄
快訊／4000頭豬遭電擊亡！13萬隻雞慘死
快訊／樂天桃猿誤發文　調查結果公布
街口支付風暴擴大　東森購物、PChome 24h購物、mom

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大學分科測驗「數甲」參考解答公布

建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位

分科數甲作答容易上手！公仔抽獎入題　高中師：成績估比去年高

快訊／高雄輕軌7／12起延長營運時間　末班車發車時間曝光

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人2心態驚：識破仍脫下褲子

Windows更新「倉頡輸入法不能用」　解法曝光

台中鍋烤節帶動逾200億商機　盧秀燕攜手駐台4代表推美食外交

狂被問「不能講加滿？」中油員工解答　環境部：加完3秒才拔油槍

參加男友公司聚餐「妹子穿短褲」被嫌棄　1句話超心碎！全場勸分

中華郵政獲利考成奪甲等　董座喊話：迎戰匯損挑戰

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

快訊／大學分科測驗「數甲」參考解答公布

建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位

分科數甲作答容易上手！公仔抽獎入題　高中師：成績估比去年高

快訊／高雄輕軌7／12起延長營運時間　末班車發車時間曝光

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人2心態驚：識破仍脫下褲子

Windows更新「倉頡輸入法不能用」　解法曝光

台中鍋烤節帶動逾200億商機　盧秀燕攜手駐台4代表推美食外交

狂被問「不能講加滿？」中油員工解答　環境部：加完3秒才拔油槍

參加男友公司聚餐「妹子穿短褲」被嫌棄　1句話超心碎！全場勸分

中華郵政獲利考成奪甲等　董座喊話：迎戰匯損挑戰

測天島軍港被夜間滲入.....CM21甲車執行反特攻應援作戰

1m長黑澤巨蜥竄進烤鴨店！店家和顧客驚聲尖叫…當場被捕現況曝

台灣人愛去日本卻卡關　玩二、三線城市3大難題曝光

飼主把愛犬鎖車上！牠痛苦喘氣「活活熱死」　心碎畫面曝光

快訊／沈慶京關押191天「3億元交保」　北檢回應了：尊重法官裁定

海灘挖1.5公尺沙坑！　17歲少年鑽到一半「瞬間活埋」悶死自己

關鐵籠當狗！他被菜刀斷指逃出緬北　黑牢慘遺言：救我想活下去

送便當給打火英雄摔車命危！消防員2度CPR搶命　她帶烤雞致謝

竇智孔移居花蓮的理由曝光　「花蓮的土很黏人超有感覺！」

漢光41號演習第3天　F-16戰機返降後熱加油即升空

【懶得走？】三重驚見堆高機「載人」！　男淡定「踩牙叉」過馬路

生活熱門新聞

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

百年情誼沒了！台南南勢街西羅殿宣布「與普濟殿斷交」

快訊／又有熱帶低壓！估24小時成「百合」颱風　最新路徑曝

豪大雨還沒停　最後雨彈向北擴

又有颱風？　歐美模式預測一周後將有「大貨」出現

7-11生日！全家「超強祝福」吸4萬人讚爆

約砲健身教練、大學生　陸偽娘紅姐曝「釣男心法」

玩偶姐姐曝光OF收入！4年賺3.15億台幣

花4000買旅平險　「出國急診」只賠107元

「雨婷」終於來了！　明起全台放晴

更多熱門

相關新聞

台鐵將發最高4.4個月獎金　總經理喊話：考成拚年年甲等

台鐵將發最高4.4個月獎金　總經理喊話：考成拚年年甲等

台鐵公司化首年考成取得甲等，從業人員獎金最高可領4.4個月，台鐵公司總經理馮輝昇今(11日)對員工發出一封公開信，宣布台鐵公司考成確定為甲等，邁向重要里程碑，公司化首張成績單，證明台鐵人不服輸、使命必達，盼未來攜手達成安全、準點、便捷3目標，讓台鐵年年甲等、轉虧為盈。

台鐵公司化首年考成拿甲等　最高4.4個月獎金

台鐵公司化首年考成拿甲等　最高4.4個月獎金

「高鐵大腦」控制員考核首曝光！通過率僅6成　空服員也搶轉戰

「高鐵大腦」控制員考核首曝光！通過率僅6成　空服員也搶轉戰

耗資983億！國發會通過「高屏二快」計畫

耗資983億！國發會通過「高屏二快」計畫

治水淨水親水　花蓮水污染防治獲全國特優

治水淨水親水　花蓮水污染防治獲全國特優

關鍵字：

國發會國營企業中華郵政獎金考核

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面