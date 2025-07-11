台鐵將發最高4.4個月獎金　總經理喊話：考成拚年年甲等

▲台鐵公司化首年考成取得甲等，從業人員員工最高可領4.4個月獎金。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化首年考成取得甲等，從業人員獎金最高可領4.4個月，台鐵公司總經理馮輝昇今(11日)對員工發出一封公開信，宣布台鐵公司考成確定為甲等，邁向重要里程碑，公司化首張成績單，證明台鐵人不服輸、使命必達，盼未來攜手達成安全、準點、便捷3目標，讓台鐵年年甲等、轉虧為盈。

台鐵公司113年公司化首年虧損達137.9億元，創新高，不過扣除台鐵背負政策負擔近200億元，台鐵實際上有盈餘，在交通部爭取下，國發會對國營企業考成結果出爐，台鐵公司取得甲等，從業人員最高可領4.4個月獎金。

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台鐵公司總經理馮輝昇也對員工發出一封公開信，馮輝昇信中指出，他要跟大家宣布一個公司重要的里程碑，經過交通部與行政院的核定，台鐵在公司化的第一年，正式確認工作考成結果為甲等。

▲台鐵總經理馮輝昇。（資料圖／記者李姿慧攝）

馮輝昇在信中強調，公司化的第一年經歷了許多困難與挑戰，除要適應制度的改變，同時也要持續地精進各項工作，用加倍的努力急起直追，達成對於安全的重要承諾，還有社會各界對於台鐵的深重期盼。公司化後的第一張成績單，證明了台鐵人不服輸、使命必達的精神。

不過馮輝昇也提醒，台鐵公司還有許多需要改革與進步的地方，在安全方面，需要做出釜底抽薪的變革，具體在每一個環節落實安全文化，讓社會大眾安心；在便捷部分，要拿出台灣鐵道老大哥的專業，提供準點、有效率的旅運服務；在服務過程，需要以旅客的需求出發，優化各項措施，讓顧客滿意進而帶動公司的營收與成長。

馮輝昇也對員工喊話，指此次考成甲等的成果，除是對台鐵階段性工作肯定，也為台鐵立了更高的標準與責任。台鐵將持續提升員工福利與待遇，推動「友善職場、快樂員工」目標，盼繼續攜手達成「安全、準點與便捷」，讓台鐵不只第一年考成甲等，之後更要年年甲等、轉虧為盈，成全台肯定的最優質企業，邁向台鐵「黃金十年」、「幸福企業」。

▼台鐵總經理馮輝昇給員工公開信。（圖／讀者提供）