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台鐵公司化首年考成拿甲等　最高4.4個月獎金

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵公司化首年考成甲等，具從業人員身分的員工最高可領4.4個月獎金。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司113年公司化首年虧損達137.9億元，創下史上新高，不過扣除台鐵背負政策負擔近200億元虧損，台鐵實際上有盈餘，在交通部爭取下，國發會對國營企業考成結果出爐，台鐵公司取得甲等，從業人員最高可領4.4個月獎金；此外，中華郵政、桃機公司、港務公司也都取得甲等。

國發會針對國營企業113年考成結果出爐，交通部旗下的國營台鐵公司拿到86.18分，獲得甲等；中華郵政公司則是87.64分，也取得甲等；台灣港務公司則是87.65分，同樣也獲得甲等；桃機公司則拿到91.01分最高分，取得甲等考成。上列取得甲等考成的國營單位員工最高可領4.4個月獎金。

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對此，交通部表示，交通部7月10日下午收到行政院函文，台鐵公司、中華郵政、桃機公司和台灣港務公司都取得甲等考成，交通部會再函知國營事業，目前簽辦中。

▲▼交通部旗下國營事業取得甲等考成。（圖／讀者提供）

▲交通部旗下國營事業取得甲等考成。（圖／讀者提供）

台鐵公司表示，113年度考成獎金取得甲等，公司化後的從業人員最多可領4.4個月獎金，未轉任從業人員的資位人員因仍具有公務員資格，因此比照公務員領2.5個月的工作和年終獎金。

據了解，台鐵取得甲等後，公司化後首任董座杜微雖然已經請辭退休，但他仍可依照績效考核領取最高4.4個月獎金，台鐵總經理馮輝昇根據績效考核最高也可領到4.4個月獎金。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵公司拿了甲等績效，代表綜合評估後營運績效不錯，那應該也要調整員工待遇，且要符合甲等的待遇，不應該持續給員工夜點費只調升40元的丁等待遇，呼籲夜點費全面調至480元，甚至應該跟上國營事業調薪，除從業人員外，資位人員也應該調整，台鐵公司應該拿出更好待遇來談。

此外，同樣也取得甲等的中華郵政公司表示，中華郵政自民國92年公司化後，都是甲等考成，113年也是一樣，因考成牽涉員工獎金，獲得甲等考成，員工最高可領4.4個月獎金，不過會依照員工績效表現而定，獎金預計7月下旬會入帳。

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