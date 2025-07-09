耗資983億！「高屏二快」建設計畫通過　最快2032年完工

▲國發會通過「高屏二快」建設計畫，最快2032年完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國發會今（9）日審查通過「高雄—屏東間東西向第2條快速公路」（高屏2快）建設計畫，全長22.6公里，總建設經費983.87億，預計最快2032年完工。高雄市政府今日出席感謝中央支持南部重大交通建設，期盼中央加速推動，讓計畫高屏二快與國七早日完工、發揮最大路網效益。

高屏2快為銜接國3、國7號與國1號的關鍵路廊，全長22.6公里，起自高雄左營區高鐵路、迄點銜接屏東縣國道3號九如長治路段，沿線設有8處交流道，建設總經費爲983.87億元。

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該工程預計最快2032年完工，預期通車後將紓解國道1號末端壅塞與減輕台1線、台88線負擔，健全大高屏北區高快速公路系統的路網功能及提升南部整體交通網絡效率。

高雄市政府表示，本案審查通過，對南部半導體S廊帶產業動線及高雄港洲際貨櫃中心運輸作業具有重要意義，及中央對高屏地區交通與產業發展的大力支持，後續在地溝通與用地取得、都市計畫變更等方面，高市府會積極協助交通部公路局，以加速工進。

高市府於會中也提出二項建議，包含應加速高屏2快速建設期程，讓國道7號及國道1號能共同發揮路網效益，並在後續規劃設計一併研議增設國道1號系統南向匝道。

高雄市政府強調，後續將持續與中央機關密切合作，加速推動工程期程，全力協助各建設間介面整合及與在地進行溝通等流程，共同合作完善高雄屏東完整快速道路路網，推動城市與產業永續發展。