柯建銘再嗆「刑法100條沒廢除」　徐巧芯：劇透民進黨的企圖與算計

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前「以刑法100條伺候藍委」的發言，引來輿論熱議，柯建銘今（11日）被問及此事，則再次強調，刑法100條只是修正並未廢除。對此，國民黨立委徐巧芯在社群平台開酸，柯建銘只是又劇透了民進黨的企圖，說出了敢做不敢認的算計。

徐巧芯在臉書表示，廢除刑法100條「思想犯」的部分，說是民進黨的神主牌也不為過，但柯建銘卻在廣播節目說，要把國民黨委員依刑法100條送辦。徐巧芯認為，這狂悖的言論，簡直就像走進民進黨的祠堂裡，把神主牌扯下來砸爛。

徐巧芯進一步直言，柯建銘的發言也很像在賴清德的背後捅刀，賴總統日前才因為「打掉雜質」炎上，被質疑想獨裁，孰料，柯建銘就昭告天下，要用刑法100條，把不同意見者都送去土城坐牢。

至於民進黨表示，全黨公職民代都反對刑法100條，徐巧芯則開酸，民進黨拚命洗地，吳思瑤還連說了好幾次Never，林濁水呼籲柯建銘，應該再去「大休息」，結果柯建銘不但沒有改口，還加碼說刑法100條本來就沒有廢除，只是修正，焊死了民進黨的車門。

徐巧芯直指，過去一段時間，柯建銘預言賴總統大出場挺罷免，預言罷免投票時間，已經一再證明「神準」，民進黨其他人的山盟海誓，可信度根本比不上柯建銘的脫口而出，現在堅持要用刑法100條，各位還會懷疑柯建銘失言了嗎？不會，因為柯建銘只是又劇透了民進黨的企圖，說出了敢做不敢認的算計。

為此，徐巧芯強調，反獨裁，只能用選票對抗，懇請大家7月26日，一定要投票反罷免，反獨裁的力量一席都不能少，少了，柯建銘的預言，就越可能成真。

徐巧芯再度呼籲，不讓專制獨裁復辟，不讓應該滅亡的刑法100條思想犯幽靈重現，不讓全民因為意見與政府不同就遭到司法追殺，7月26日請出門投票，告訴柯建銘、賴清德，「我們不同意！」。