柯建銘嗆用刑法100條伺候藍委　時力轟蔑視民主：把刑罰拿來政爭





▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前接受專訪提到，726大罷免投票後，會用刑法100條伺候國民黨立委。對此，時代力量批評，參與民主改革三十年的民進黨資深立委，居然可以如此跋扈，輕易拿出曾經關押無數異議者的惡法，只為用作自己的政治威脅？柯建銘的言行，是把民主社會的刑罰拿來政爭，是在蔑視得來不易的民主，台灣不該、也不能讓這種威權語言復辟，柯建銘請為失格言論出來道歉。

時代力量表示，日前，民進黨團總召柯建銘在節目上揚言「罷免完，就要用刑法一百條伺候藍委」，這樣的宣示讓人完全無法接受。

時代力量表示，參與民主改革三十年的民進黨資深立委，居然可以如此跋扈。輕易的拿出曾經關押無數異議者、無數民主前輩的惡法，只為了用作自己的政治威脅？

時代力量認為，或許柯總召可以推稱是輕率，是失言。但一個執政黨總召，輕易將這樣的言論脫口而出，幾乎是在向社會宣示，即使在民主的招牌底下，只要有權力，就可以用威權、恫嚇的語言。這是在傳遞一個錯誤、危險的訊息。

時代力量指出，有些年輕的朋友，可能不太熟悉刑法100條的歷史。事實上，刑法100條的意圖犯規定，加上《懲治叛亂條例》違反刑法第100條第1項「唯一死刑」的規定，是中國國民黨過去血跡斑斑的惡法。

時代力量回憶，過去超過四十年的白色恐怖時代，無數台灣青年因為思想、言論被以「意圖」定罪，送往刑場、監獄。在社會連續幾年的抗爭後，《懲治叛亂條例》在1991年廢除。且一直到了1992年5月，立法院才終於修正刑法100條，把「意圖破壞國體、顛覆政府」加上「而以強暴或脅迫著手實行者」的要件。

時代力量說，從1992年底就首次當選第二屆立委，1993年上任的菜鳥立委柯建銘，也親自參與過這段驚心動魄的歷史。柯總召心裡清楚知道，即使現在刑法100條已經廢除意圖犯，這個惡法響叮噹的名號，也絕不是可以在節目上得意揚揚喊著「伺候」別人的法案。

時代力量直言，說白了，柯總召不是對歷史沒有記憶，而是對權力沒有節制。柯建銘的言行，是把民主社會的刑罰拿來政爭，是在消費這塊土地上最深的傷痕，是在蔑視得來不易的民主、自由、法治。

最後，時代力量呼籲，台灣不該、也不能讓這種威權語言復辟，柯建銘總召，請為失格的言論出來道歉