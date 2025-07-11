刑法一百條伺候藍委？　柯建銘：只是修正並未廢除

記者杜冠霖／台北報導

藍營指控，民進黨團總召柯建銘曾說，會有《刑法100條》伺候藍委。對此，綠營日前表示，絕對不可能開倒車恢復這樣的惡法，「這是民進黨所有黨公職絕對都會反對的事情」。柯建銘今（11日）受訪時稱，過去刑法一百條規範意圖叛變就可以抓人，後來1992年李登輝、郝柏村修正，並未廢除，除意圖還要加上暴力脅迫，這是國安重要法律，大家以為是廢除，怎麼處理是法律問題。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘表示，有關國民黨團談到刑法一百條，想來打擊我，他們何其愚蠢，跑出來自證有罪，1991年野百合運動時，刑法一百條規範意圖叛變就可以抓人，後來1992年李登輝、郝柏村修正，並未廢除，大家以為是廢除，這是國家安全重要法令，只有修正，除意圖外加上暴力脅迫，這是國安重要法律。

柯建銘指出，自己也提出對國民黨的警示，從去年講到今年，藍白仗著國會多數暴力、恣意妄為，職權行使法被判違憲，這會期修法讓執政黨無法執政，敬告藍白所有立委，刑法一百條存在，現在出來開記者會是自證有罪，以為國會多數暴力就可以恣意妄為，請藍白好好看立法院，怎麼處理是法律問題。

柯建銘表示，國家現在是生死存亡關鍵，藍白合作毀憲亂政，大罷免勢必會大成功。佔領主席台、把人丟下來、圍起來踹，這是公然殺人，言論有免責權、公然殺人沒有，賣國、叛國行為這非常清楚。