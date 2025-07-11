藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院院會今（11日）處理行政院4100億的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，朝野早上達成共識，排定下午5時進行表決。不過，因藍白兩黨未能整合版本，下午將各自就自家版本進行表決。但藍營方面，國民黨立委游顥因南投勘災未能出席，副院長江啟臣也因服喪請假，導致藍綠席次將呈現51比51平手，預料立法院長韓國瑜將需要投票表態，成為關鍵的一票。

為因應美國對等關稅可能帶來的衝擊，立法院今（11日）排定處理行政院提出的4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。朝野上午雖達成共識，將於下午5時進行表決，但由於藍、白兩黨未整合版本，三黨團將分別就自家提的修正動議進行表決。

國民黨的版本是包含發放現金1萬元擴大內需的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，同時也在原版本第三條納入政院版本的「強化國土防衛能量」與「提升資通作業環境及設備」，亦即國土安全韌性1500億。如此一來特別條例經費將從4100億提升為5450億元。

至於民眾黨8席立委將支持自家的「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例」草案版本，普發現金一人6000元。而藍營部分，江啟臣因人在服喪未出席院會，游顥也仍在南投勘災，因此藍綠人數將變成51比51平手，預料韓國瑜將成為關鍵，可能必須投票表態。

