立院拚特別條例三讀　「表決完才發資料」綠批搞突襲黑箱

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（11日）開會，原藍營宣告暫緩的特別條例草案，院會中藍白挾人數優勢下，將攸關新台幣4100億元的特別條例草案列為討論事項第一案。民進黨團幹事長吳思瑤說，民眾黨團在表決前抽換議程草案，表決完才把資料發下來，比黑箱還黑箱，韓國瑜院長永遠在縱容這種不知道表決什麼的狀況。

國民黨團原預告今日立法院會要處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，其中包含藍營版本普發一萬等，然而，因日前傳出國民黨團要為普發一萬放行台電撥補，引發藍營基層怒火。昨就傳出黨中央與黨團達成暫緩處理特別條例共識。而今日院會一開風雲變色，民眾黨團原本提出的議程將4100億元特別條例放在最後一案，表決當下提出修正議程，將特別條例放到第一案。

吳思瑤受訪時表示，今天的議程終於出爐，即便民進黨凌晨三點來排案也沒用，議程被封殺、國安法案被擋五百次，民眾黨團早上七點遞出的原始提案，到最後一刻才又抽換，要譴責，居然是表決過後才把表決資料發下來，表決完才拿到熱騰騰的新議程，比黑箱還黑箱，韓國瑜院長永遠在縱容這種不知道表決什麼的狀況。

吳思瑤指出，今天民眾黨、國民黨要把特別條例排在第一案，顯然已經喬好，為了救罷免，優先處理4100億特別條例，卻到表決時連他們喬出什麼版本都沒看到，就耗費國庫數千億，罷免治百病，這個病是藍白的心病，他們迷信慷國家之慨，向子孫借錢，想挽救他們眼前被罷免的命運。為了擠出2350億元普發現金1萬元，犧牲掉國家撥補台電1000億元的珍貴預算。台電沒有顏色，在野黨永遠對台電貼上負面標籤，執意刪除撥補台電預算。