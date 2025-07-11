快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

▲立法院處理特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（11日）處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，稍早進行表決，經藍綠白三黨表決大戰後，最後通過國民黨團版本，名稱改為「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，拿掉台電千億補貼、改2300億普發現金一萬，並放行國土韌性預算1500億，總計經濟規模5400億，未來政院將提出相對應特別預算到立院進行審查，而今日三讀條文也明定，普發現金要於今年10月31日前執行完畢。

根據再修正動議內容，民眾黨團仍堅持普發現金6千元、刪除國土韌性相關預算，與國民黨團沒有共識，因此兩黨這次並不會有「藍白修正動議」，藍綠白三黨各投各的。此外，民眾黨團版本不同意列入國土韌性的項目，國民黨團除維持刪除台電撥補、改普發一萬外，於今日再修正動議加上國土韌性項目1500億。

根據三讀條文，第一條、為因應應國際勢變化對我國經濟、產業、民生及國土防衛之影響，以強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施，減輕人民負擔、穩定民生物價、國家經濟與就業市場、改善投資環境、促進產業升級轉型、擴大内需及防護國家安全，特制定本條例。第二條、本條例之主管機關為經濟部。依本條例編列預算之中央各部會，負責強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施之規劃、預算編列及推動。

條文明定，本條例所定強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施之項目如下：一、提供企業金融支持。二、提升產業競爭力。三、協助企業開拓多元市場。四、支持勞工安定就業。五、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場。六、強化高等教育人才培育。七、挹注全民健康保險基金及勞工保險基金。八、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務。九、強化國土防衛能量。十、提升資通作業環境及設備。十一、發放現金每人新臺幣壹萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益。國民黨團版本將台電撥補刪去，改列普發現金新台幣一萬元。

第四條明定，前條各款項目之執行方式、期間、基準、金額、資格條件、應檢附文件、得委任、委託或委辦事項及其他相關事項之辦法，由編列預算之中央各部會擬訂，報請行政院核定。第三條第九款及第十款項目之採購：得採限制性招標，委由國内依法設立之法人、機構或團體辦理，不受政府採購法第十九條及第二十二條第一項規定之限制。現金發放相關業務，得不適用政府採購法招標、決標之規定。

三讀條文也明訂，本條例及其特別預算施行期間，自中華民國114年3月12日起至116年12月31日止：第三條第十一款應於114年10月31日前執行完畢。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

民進黨立委林俊憲表示，今天國民黨以稅金超收為由要普發現金，稅金為何會超收？稅法一直都沒有改變，沒有人因此多繳稅，不管是個人或企業，按照稅法該繳多少就多少，超收是因為景氣好，超收部分在營業所得稅跟證券交易稅，國民黨整天喊稅金超收，要感謝國民黨肯定民進黨執政，執政經濟好才有可能超收。

林俊憲指出，馬英九執政8年、年年短收，沒有一年達到預算預先估計歲入額，甚至錢照花，累計負債將近2兆，感謝國民黨肯定民進黨，但多出來的稅金要花在刀口上，藍白兩黨不處理國家優先該處理的風災、還有一些偏遠地方停電、停水，電力設施受到嚴重損害。全國倒了將近2500枝電線杆，災後重建復原漫漫長路，政府財源應該優先救災。稅金超收是機會稅，不會每年都有，多了就花掉就是國民黨要挽救大罷免、政策買票，錢應該花在最優先的地方。

民眾黨立委林國成表示，這個條例主要原因是面對高關稅、匯率、所有農民跟中小企業的挑戰，行政院也有版本，為什麼還在顧慮其他國防？不反對，而是應該另外用特別預算解決，超收是事實，4100億是從老百姓身上收來，這些當然要好好利用，行政院提出的9百億太少了，完全尊重，但比較爭議的兩個項目挪到還財於民，還給人民6千。

國民黨立委謝龍介表示，在野黨主張還稅於民，合情合理，百姓可以喘一口氣，今天如果是政府舉債發錢、硬要打腫臉充胖子，他絕對反對，但今天不是，現在台灣財政健康，超收1兆8千多億，發2350億，還有很多錢能好好做事，大家放心花、好好過日子，只是對民眾一點彌補而已。張嘉郡也喊話，既然政府有財政資源、經濟能力，就應幫助民眾共度難關。