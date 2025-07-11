　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

▲▼韓國瑜 立法院院會 處理4100億特別條例 普發一萬現金。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院處理特別條例。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（11日）處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，稍早進行表決，經藍綠白三黨表決大戰後，最後通過國民黨團版本，名稱改為「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，拿掉台電千億補貼、改2300億普發現金一萬，並放行國土韌性預算1500億，總計經濟規模5400億，未來政院將提出相對應特別預算到立院進行審查，而今日三讀條文也明定，普發現金要於今年10月31日前執行完畢。

根據再修正動議內容，民眾黨團仍堅持普發現金6千元、刪除國土韌性相關預算，與國民黨團沒有共識，因此兩黨這次並不會有「藍白修正動議」，藍綠白三黨各投各的。此外，民眾黨團版本不同意列入國土韌性的項目，國民黨團除維持刪除台電撥補、改普發一萬外，於今日再修正動議加上國土韌性項目1500億。

根據三讀條文，第一條、為因應應國際勢變化對我國經濟、產業、民生及國土防衛之影響，以強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施，減輕人民負擔、穩定民生物價、國家經濟與就業市場、改善投資環境、促進產業升級轉型、擴大内需及防護國家安全，特制定本條例。第二條、本條例之主管機關為經濟部。依本條例編列預算之中央各部會，負責強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施之規劃、預算編列及推動。

條文明定，本條例所定強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施之項目如下：一、提供企業金融支持。二、提升產業競爭力。三、協助企業開拓多元市場。四、支持勞工安定就業。五、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場。六、強化高等教育人才培育。七、挹注全民健康保險基金及勞工保險基金。八、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務。九、強化國土防衛能量。十、提升資通作業環境及設備。十一、發放現金每人新臺幣壹萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益。國民黨團版本將台電撥補刪去，改列普發現金新台幣一萬元。

第四條明定，前條各款項目之執行方式、期間、基準、金額、資格條件、應檢附文件、得委任、委託或委辦事項及其他相關事項之辦法，由編列預算之中央各部會擬訂，報請行政院核定。第三條第九款及第十款項目之採購：得採限制性招標，委由國内依法設立之法人、機構或團體辦理，不受政府採購法第十九條及第二十二條第一項規定之限制。現金發放相關業務，得不適用政府採購法招標、決標之規定。

三讀條文也明訂，本條例及其特別預算施行期間，自中華民國114年3月12日起至116年12月31日止：第三條第十一款應於114年10月31日前執行完畢。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

民進黨立委林俊憲表示，今天國民黨以稅金超收為由要普發現金，稅金為何會超收？稅法一直都沒有改變，沒有人因此多繳稅，不管是個人或企業，按照稅法該繳多少就多少，超收是因為景氣好，超收部分在營業所得稅跟證券交易稅，國民黨整天喊稅金超收，要感謝國民黨肯定民進黨執政，執政經濟好才有可能超收。

林俊憲指出，馬英九執政8年、年年短收，沒有一年達到預算預先估計歲入額，甚至錢照花，累計負債將近2兆，感謝國民黨肯定民進黨，但多出來的稅金要花在刀口上，藍白兩黨不處理國家優先該處理的風災、還有一些偏遠地方停電、停水，電力設施受到嚴重損害。全國倒了將近2500枝電線杆，災後重建復原漫漫長路，政府財源應該優先救災。稅金超收是機會稅，不會每年都有，多了就花掉就是國民黨要挽救大罷免、政策買票，錢應該花在最優先的地方。

民眾黨立委林國成表示，這個條例主要原因是面對高關稅、匯率、所有農民跟中小企業的挑戰，行政院也有版本，為什麼還在顧慮其他國防？不反對，而是應該另外用特別預算解決，超收是事實，4100億是從老百姓身上收來，這些當然要好好利用，行政院提出的9百億太少了，完全尊重，但比較爭議的兩個項目挪到還財於民，還給人民6千。

國民黨立委謝龍介表示，在野黨主張還稅於民，合情合理，百姓可以喘一口氣，今天如果是政府舉債發錢、硬要打腫臉充胖子，他絕對反對，但今天不是，現在台灣財政健康，超收1兆8千多億，發2350億，還有很多錢能好好做事，大家放心花、好好過日子，只是對民眾一點彌補而已。張嘉郡也喊話，既然政府有財政資源、經濟能力，就應幫助民眾共度難關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話
遭川普課25%關稅　日相石破茂怒爆粗口！
紅姐約砲延燒！　健身教練遭誤認怒斥：給我錢都不去
藍5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行
2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢業
他急開街口支付「真的還有錢」　一票人提領傻眼了
台積電「最年輕副總」李文如請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

演習將登場！內政部升級APP　防空避難指引一手掌握

北市科技執法今將破70萬件！　「人工開單」基層警吃不消

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

漢光41號演習第3天　F-16戰機返降後熱加油即升空

新壽欲直接轉讓地上權予輝達不可行　北市府籲積極面對、喊話合意解約

不要愧對台電辛苦同仁　卓榮泰鞠躬拜託在野黨支持千億台電補貼

柯建銘嗆「刑法100條伺候藍委」　吳宗憲憂：過去都精準預言

柯建銘再嗆「刑法100條沒廢除」　徐巧芯：劇透民進黨的企圖與算計

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

演習將登場！內政部升級APP　防空避難指引一手掌握

北市科技執法今將破70萬件！　「人工開單」基層警吃不消

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

漢光41號演習第3天　F-16戰機返降後熱加油即升空

新壽欲直接轉讓地上權予輝達不可行　北市府籲積極面對、喊話合意解約

不要愧對台電辛苦同仁　卓榮泰鞠躬拜託在野黨支持千億台電補貼

柯建銘嗆「刑法100條伺候藍委」　吳宗憲憂：過去都精準預言

柯建銘再嗆「刑法100條沒廢除」　徐巧芯：劇透民進黨的企圖與算計

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

風災重創台南黃偉哲號召全國義消　協助六區災民重建家園

快訊／南投男買早餐「失聯5天」找到了！遺體被拉上岸

台東縣府縱谷社福中心志工編織傳溫情　關懷206戶脆弱家庭

國家住都中心攜手台中市政府　社宅工地安全再升級

最穩洋投羅戈順延對味全　兄弟先發輪值動盪、鄭浩均成亮點

台南2大廟突「斷交」　民政局長喊話：莫讓百年情誼斷送在人為爭吵

走入社區貼近長者　台東警宣導深化高齡用路安全觀念

藏兩死胎屍體多年！英女子遭判緩刑　法院認「失去孩子非她之過」

城市交流深化合作　台東市與北市大同區簽署友好備忘錄

住礁溪飯店送吃到飽＋鍋物晚餐　體驗划全台唯一S型稻浪獨木舟

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

政治熱門新聞

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

快訊／普發一萬有譜？　院會今處理「5400億」特別條例

快訊／藍版5450億特別條例「普發1萬」三讀　要求政院10月底前執行

罷免壓力逼決策轉彎！黨團大會藍委反撥補　千億台電補助遭刪

台灣爭取「晶片關稅」10％　擬放行美牛內臟

川普稱剩下國家「課15%或20%」關稅　官員：持續磋商溝通

蔡英文也受害！5年前大選影片被鬼剪輯

新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

北市議會「股票王」　陳重文買賣紀錄佔整期廉政公報159頁

沈富雄預測「台灣對等關稅」稅率：50年罪過還債

2勇消救難不幸身亡　劉世芳再提預算遭凍

「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

更多熱門

相關新聞

颱風成電桿殺手！嘉南地區2400支倒斷　台電拚復電

颱風成電桿殺手！嘉南地區2400支倒斷　台電拚復電

丹娜絲颱風肆虐南台灣，創下120年來首度從嘉義登陸的颱風紀錄，沒有中央山脈屏障，強勁風勢橫掃嘉南地區，全國倒斷電桿近2500支，幾乎全數集中於台南及嘉義，光是台南市斷桿數量就超越2015年蘇迪勒颱風紀錄，成史上最慘重電力災情。

快訊／普發現金1萬二讀表決通過　刪台電撥補、放行國土韌性1500億

快訊／普發現金1萬二讀表決通過　刪台電撥補、放行國土韌性1500億

立院拚特別條例三讀　「表決完才發資料」綠批搞突襲黑箱

立院拚特別條例三讀　「表決完才發資料」綠批搞突襲黑箱

林佳龍率團抵巴拉圭展開訪問行程　巴國主流媒體廣泛報導

林佳龍率團抵巴拉圭展開訪問行程　巴國主流媒體廣泛報導

黃國昌挺台中3藍委反罷影片曝光　喊話「我們不是雜質我們很優質」

黃國昌挺台中3藍委反罷影片曝光　喊話「我們不是雜質我們很優質」

關鍵字：

普發1萬稅收超徵國民黨王鴻薇民進黨吳思瑤財政部台電民眾黨民進黨謝龍介普發一萬

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面