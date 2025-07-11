　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免壓力逼決策轉彎！黨團大會藍委反撥補　千億台電補助遭刪

▲▼立法院院會 表決民進黨團提案 國民黨團舉反對手板 民進黨團抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（11日）預計處理行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，原先黨中央與黨團已有共識，打算等待美國對台關稅政策底定後再行審議，沒想到國民黨團態度今早臨時大轉彎。黨團上午結束會議後，總召傅崐萁旋即宣布「今天處理」，決策轉折引發關注。

國民黨主席朱立倫周三在中常會喊話綠營，針對4100億特別條例希望各退一步。後來便有媒體報導，黨團擬放手杯葛多時的撥補台電一千億，但增加2300億普發現金，特別條例所需經費將從現行4100億增加到6400億。此新聞一出，引 爆藍營基層怒火，藍委電話幾乎被支持者打爆。朱立倫昨緊急滅火，他受訪時重申，國民黨原先反對把國防、社會補助全部放在一起，中常會提到的「各退一步」，只是把普發現金加進去，國防跟社會補助可以一起來討論，完全沒有針對台電補助這件事做討論，對於台電撥補，國民黨立場就是寸步不讓。

據了解，國民黨今日召開黨團大會，藍委們就針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」進行討論，有近10名遭罷免的區域藍委陸續發言，直接反映支持者的聲音，有藍委指出，選民頻頻質疑「怎麼還要替台電買單」、「如果真的讓民進黨撥補台電，我就不去投反罷免票了」。

而在黨團大會中，有立委認為，目前關稅稅率未明，應該再等等，不必急著今天通過；但大部分立委認為，7月25日院會要處理大法官人事同意權案，接下來等於沒有太多時間可以處理特別條例，因此現在先把條例「框架」通過，之後看關稅的稅率，再來調配特別預算裡面的數字。最終此論調占上風，因此黨團達成共識。

國民黨之前本就提出包含發放現金1萬元擴大內需的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，而為了不讓民進黨抹黑藍營不挺國防，國民黨決定今院會表決前，提出再修正動議，在原版本第三條納入政院版本的「強化國土防衛能量」與「提升資通作業環境及設備」，亦即國土安全韌性1500億。如此一來特別條例經費將從4100億提升為5450億元。

至於是否今日要處理特別條例與罷免選戰有關，藍委不諱言地表示，「大家心照不宣」，但也強調，此舉不僅是政治策略，更是回應民意。國民黨內部評估，在關稅數字尚未明朗前，先通過條文框架、保留後續調整空間，是務實做法。未來一旦美國宣布對台關稅，補助數字仍可視情況彈性處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全國電子宣布　暫停使用街口支付
新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約
房客養8貓「尿炸」木地板毀千萬宅　房東崩潰
快訊／8縣市豪大雨特報　下到傍晚
快訊／屏東出現龍捲風！　民眾目擊驚呆
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
3000多隻魚集體暴斃！　雨傘節也翻肚慘死
背痛往上竄竟是「主動脈剝離」　3大危險因素曝
台中女瘋狂攻擊3律師！當庭呼巴掌喊「直播殺死你」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

黃國昌挺台中3藍委反罷影片曝光　喊話「我們不是雜質我們很優質」

罷免壓力逼決策轉彎！黨團大會藍委反撥補　千億台電補助遭刪

轟國民黨普發現金「買票救罷免」　王婉諭：連當在野黨資格都沒有

台電撥補各退一步變寸步不讓　林右昌：藍委覺得罷免穩了開始作亂

台北同意罷！綠北市黨團辦3場造勢、連5天車掃　衝刺罷免同意票

被爆動員義警消參與反罷免？　洪孟楷駁斥：完全不是事實

柯建銘嗆用刑法100條伺候藍委　時力轟蔑視民主：把刑罰拿來政爭

曝洪孟楷動員義消反大罷免　綠議員轟：把基層當「保位」工具

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

黃國昌挺台中3藍委反罷影片曝光　喊話「我們不是雜質我們很優質」

罷免壓力逼決策轉彎！黨團大會藍委反撥補　千億台電補助遭刪

轟國民黨普發現金「買票救罷免」　王婉諭：連當在野黨資格都沒有

台電撥補各退一步變寸步不讓　林右昌：藍委覺得罷免穩了開始作亂

台北同意罷！綠北市黨團辦3場造勢、連5天車掃　衝刺罷免同意票

被爆動員義警消參與反罷免？　洪孟楷駁斥：完全不是事實

柯建銘嗆用刑法100條伺候藍委　時力轟蔑視民主：把刑罰拿來政爭

曝洪孟楷動員義消反大罷免　綠議員轟：把基層當「保位」工具

「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

遭母公司查封波及！　全國電子開第一槍宣布暫停使用街口支付

戶政系統查個資助連署！前民政處長張淵翔7人起訴　基隆市府回應了

台200萬網紅「蓋四層樓的廟」！新佛舍內部畫面曝 樂天女孩也來了

「校唱小天后」紅到登上紐約時代廣場！　卻在馬來西亞遇險

新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

【廣編】住近市府！「吉祥．如藝」地主保留戶稀有釋出　訂簽169萬買3+1房

曾是88受災戶！台南闆娘挺進災區送愛心餐　長長人龍盼溫飽

KBO前半季話題一次看！700萬人進場創紀錄　韓華睽違33年暫居龍頭

縱火狂多次入侵民宅行竊！火燒鞋子和牆壁　警當場拘捕下場曝

【車主心在淌血】台中大里停車場B2大淹水！　抽水15小時抽不完

政治熱門新聞

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

快訊／普發一萬有譜？　院會今處理「5400億」特別條例

台灣爭取「晶片關稅」10％　擬放行美牛內臟

蔡英文也受害！5年前大選影片被鬼剪輯

川普稱剩下國家「課15%或20%」關稅　官員：持續磋商溝通

罷免壓力逼決策轉彎！黨團大會藍委反撥補　千億台電補助遭刪

沈富雄預測「台灣對等關稅」稅率：50年罪過還債

北市議會「股票王」　陳重文買賣紀錄佔整期廉政公報159頁

2勇消救難不幸身亡　劉世芳再提預算遭凍

曹興誠辭「防衛韌性委員會」顧問　總統府：他會繼續守護國家

曹興誠從總統府防衛顧問名單消失　凌濤：疑因紅色勢力滲透？

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

刑法一百條伺候藍委？　柯建銘：只是修正並未廢除

台灣漢光41演習　美空軍＋多國部隊300多架戰機同步軍演

更多熱門

相關新聞

300戶停電只顯示12戶...衝回家卻一片黑　台電急回應

300戶停電只顯示12戶...衝回家卻一片黑　台電急回應

颱風丹娜絲侵襲台南，16級強陣風吹垮電線桿，全市一度28萬多戶停電，台電人員連日奔波全力搶修，卻有民眾控訴，台電官網復電資訊與實際情況不符，導致民眾誤信已復電返家才知被騙，有里民無奈抱怨：「根本被遺忘在地圖上！」

台電撥補各退一步變寸步不讓　林右昌：藍委覺得罷免穩了開始作亂

台電撥補各退一步變寸步不讓　林右昌：藍委覺得罷免穩了開始作亂

轟國民黨普發現金「買票救罷免」　王婉諭：連當在野黨資格都沒有

轟國民黨普發現金「買票救罷免」　王婉諭：連當在野黨資格都沒有

柯建銘嗆用刑法100條伺候藍委　時力轟蔑視民主：把刑罰拿來政爭

柯建銘嗆用刑法100條伺候藍委　時力轟蔑視民主：把刑罰拿來政爭

曝洪孟楷動員義消反大罷免　綠議員轟：把基層當「保位」工具

曝洪孟楷動員義消反大罷免　綠議員轟：把基層當「保位」工具

關鍵字：

國民黨特別條例三讀黨團大會台電

讀者迴響

熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

人氣短劇CP成真！于龍向楊咩咩求婚成功

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面