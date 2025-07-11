罷免壓力逼決策轉彎！黨團大會藍委反撥補　千億台電補助遭刪

▲立法院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（11日）預計處理行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，原先黨中央與黨團已有共識，打算等待美國對台關稅政策底定後再行審議，沒想到國民黨團態度今早臨時大轉彎。黨團上午結束會議後，總召傅崐萁旋即宣布「今天處理」，決策轉折引發關注。

國民黨主席朱立倫周三在中常會喊話綠營，針對4100億特別條例希望各退一步。後來便有媒體報導，黨團擬放手杯葛多時的撥補台電一千億，但增加2300億普發現金，特別條例所需經費將從現行4100億增加到6400億。此新聞一出，引 爆藍營基層怒火，藍委電話幾乎被支持者打爆。朱立倫昨緊急滅火，他受訪時重申，國民黨原先反對把國防、社會補助全部放在一起，中常會提到的「各退一步」，只是把普發現金加進去，國防跟社會補助可以一起來討論，完全沒有針對台電補助這件事做討論，對於台電撥補，國民黨立場就是寸步不讓。

據了解，國民黨今日召開黨團大會，藍委們就針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」進行討論，有近10名遭罷免的區域藍委陸續發言，直接反映支持者的聲音，有藍委指出，選民頻頻質疑「怎麼還要替台電買單」、「如果真的讓民進黨撥補台電，我就不去投反罷免票了」。

而在黨團大會中，有立委認為，目前關稅稅率未明，應該再等等，不必急著今天通過；但大部分立委認為，7月25日院會要處理大法官人事同意權案，接下來等於沒有太多時間可以處理特別條例，因此現在先把條例「框架」通過，之後看關稅的稅率，再來調配特別預算裡面的數字。最終此論調占上風，因此黨團達成共識。

國民黨之前本就提出包含發放現金1萬元擴大內需的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，而為了不讓民進黨抹黑藍營不挺國防，國民黨決定今院會表決前，提出再修正動議，在原版本第三條納入政院版本的「強化國土防衛能量」與「提升資通作業環境及設備」，亦即國土安全韌性1500億。如此一來特別條例經費將從4100億提升為5450億元。

至於是否今日要處理特別條例與罷免選戰有關，藍委不諱言地表示，「大家心照不宣」，但也強調，此舉不僅是政治策略，更是回應民意。國民黨內部評估，在關稅數字尚未明朗前，先通過條文框架、保留後續調整空間，是務實做法。未來一旦美國宣布對台關稅，補助數字仍可視情況彈性處理。