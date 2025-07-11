不要愧對台電辛苦同仁　卓榮泰鞠躬拜託在野黨支持千億台電補貼

▲行政院長卓榮泰今(11日）視察彰化縣社頭鄉番石榴受損情形。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院院會今（11日）將會處理行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，朝野早上達成共識，排定下午5時進行表決。由於國民黨主張要刪去補貼台電的1000億、增加2300億普發現金1萬，行政院長卓榮泰今下午赴彰化縣視察時，數次拜託喊話，並深深一鞠躬，拜託在野黨團要支持這1000億的台電預算，「拜託大家，這些台電同仁的辛苦危險，不要讓我們愧對他」。

行政院長卓榮泰今（11日）視察彰化縣社頭鄉番石榴受損情形時說，2位委員陳素月、黃秀芳都在這裡，他們等一下要趕回立法院去，「這邊是素月委員的選區，她必須來這裡，跟所有的農友朋友們在進行做更多的了解，那有任何的需要，他們都會去向農業部再做更多的要求，那也請部長來配合」。

卓榮泰提到，2位委員等一下要面臨的，就是這一次的特別條例最後階段，「我要特別特別再提出，這幾天很多地方都還停電停水，很多台電同仁是在路邊整排，晚上利用頭上的照燈，坐在路旁吃便當」；還有一張照片，是台電同仁掛在一根一根的電線桿，在為全國的人民修復電線、恢復電力。

「等一下4100億特別條例的表決，我知道在野黨團提出要把台電的1000億刪除掉，我們真的會愧對台電的同仁。」卓榮泰直言，這幾天，很多國民黨、民眾黨的委員一直要求政府趕快復電，政府也秉持同樣的精神，在各地加緊的服務，「這些台電同仁的辛苦危險，不要讓我們愧對他」。

卓榮泰說，在這裡，他願意、也誠心誠意的拜託，要求在野黨團，此時此刻台電同仁還在危險的工作，他願意深深一鞠躬，拜託在野黨團要支持這1000億的台電預算，拜託大家。

卓榮泰表示，真的要拜託在野黨團，讓政府能夠有更充足的人力、物力跟經費來協助所的國營事業的同仁，讓農友們能夠在這個時候得到最佳、最好、最快的服務，讓全國的生活能夠趕快恢復正常。

「像今天來到這裡，我們看到的是一位年輕人回到家鄉，從事農業這樣的一個勇氣。」卓榮泰說，如果政府跟所有的單位不能用政策上來協助，以後的年輕人會卻步，以後的年輕人會不敢再做同樣的工作，希望有這個例子能告訴更多年輕人，「政府願意跟你站在一起，今天你所受的損失，就是全民的損失，也是國家的損失，我們用最大的力量來把它挽救回來」。

卓榮泰表示，也希望政府的每一分錢、每一筆預算，要用到最需要的要地方去，如果這些力量分散了，如何在這裡答應地方，答應農友、答應所有團體對政府一而再、再而三提出快速回復正常的要求，政府的力量將會被大大的減弱。

「所以我再一次的拜託在野黨團，此時此刻應該以國家為念，以全民為念，集中力量，改變現在所遇到的損失狀況。」卓榮泰喊話，大家一起好好的，朝更安全、更進步的家園來邁進，我再一次向大家，向在野黨團，再一次深深的鞠躬拜託。