快訊／普發1萬二讀表決通過　未納台電撥補、放行國土韌性1500億

記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（11日）在藍營優勢下推動「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」闖關，稍早進行逐條表決時，經藍綠白三黨表決大戰後，攸關普發現金1萬元的第三條，以52票贊成，45票反對，二讀通過國民黨團版本，沒有台電千億補貼、改2300億普發現金一萬，並放行國土韌性預算1500億。

▲立法院處理普發一萬現金。（圖／記者屠惠剛攝）



根據再修正動議內容，民眾黨團仍堅持普發現金6千元、刪除國土韌性相關預算，與國民黨團沒有共識，因此兩黨這次沒有「藍白修正動議」，藍綠白三黨各投各支持的版本。此外，民眾黨團版本不同意列入國土韌性的項目，國民黨團除維持刪除台電撥補、改普發一萬元外，於今日再修正動議加上國土韌性項目1500億。

根據二讀條文，第一條、為因應應國際勢變化對我國經濟、產業、民生及國土防衛之影響，以強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施，減輕人民負擔、穩定民生物價、國家經濟與就業市場、改善投資環境、促進產業升級轉型、擴大内需及防護國家安全，特制定本條例。第二條、本條例之主管機關為經濟部。依本條例編列預算之中央各部會，負責強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施之規劃、預算編列及推動。

條文明定，本條例所定強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施之項目如下：一、提供企業金融支持。二、提升產業競爭力。三、協助企業開拓多元市場。四、支持勞工安定就業。五、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場。六、強化高等教育人才培育。七、挹注全民健康保險基金及勞工保險基金。八、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務。九、強化國土防衛能量。十、提升資通作業環境及設備。十一、發放現金每人新臺幣壹萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益。國民黨團版本將台電撥補刪去，改列普發現金新台幣一萬元。