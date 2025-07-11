台南歡雅里300戶停電只顯示12戶...衝回家卻一片黑　台電急回應

▲台南市鹽水區歡雅里停電已6天，整個聚落陷入黑暗，居民苦撐生活。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

颱風丹娜絲侵襲台南，16級強陣風吹垮電線桿，全市一度28萬多戶停電，台電人員連日奔波全力搶修，卻有民眾控訴，台電官網復電資訊與實際情況不符，導致民眾誤信已復電返家才知被騙，有里民無奈抱怨：「根本被遺忘在地圖上！」

以鹽水區歡雅里為例，颱風過後整個聚落至今仍陷入停電黑暗中，當地至少200至300戶無電可用，但台電官網卻僅顯示「剩12戶停電」，讓居民傻眼，歡雅里里民說：「我們整里都沒電，怎麼只顯示12戶？」。此外，麻豆港尾里800多戶停電到今，台電官網剛開始幾天竟呈現是「0」。

歡雅里民氣憤指出，從丹娜絲襲台那天停電至今，一直無人主動前來勘查或說明狀況，政府也未派人慰問，宛如被遺忘的角落。停電住戶已第6天仍苦撐無電生活，冰箱腐敗、手機沒電、網路斷線，有人只能到市府協助設立的充電站充電，嘆「沒人關心、也不知向誰求助」。類似情況不只一樁。學甲區新榮里莊先生也遇到家中停電卻顯示「零戶」異常，地方社群中有多名網友留言反映相同遭遇，質疑「我們真的在名單上嗎？」

台電表示，當大量停電事故發生時，可能出現未通報或查修遺漏的用戶，只要有人主動通報，系統才會登錄戶數、排定搶修進度。官網停電資訊會於整點自動更新，對於資訊落差將持續檢討改進。