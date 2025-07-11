立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

▲國民黨團總召傅崐萁 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

對於行政院提出4100億元「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨團今（11日）召開黨團大會，會後總召傅崐萁表示，全世界都受到美國川普的關稅影響，行政院提出的4100億的預算應該要來處理了，但撥補台電的1千億將刪除、放行國土韌性1500億、但增加2300億普發現金1萬元，讓特別條例規模來到5400億元。

上周國民黨原打算闖關特別條例，不過卻因美方尚未公布對台關稅而喊卡，孰料黨主席朱立倫喊「各退一步」，又再次掀起討論，以為國民黨團要放行台電千億預算，但國民黨隨即出來滅火，表示寸土不讓。但昨晚也一度傳出，因川普關稅未明，今不處理特別條例。

不過今早國民黨團召開黨團會議討論後，傅崐萁表示，今天全世界都受到美國川普關稅的震撼彈影響，各國都做好相關的準備，對於行政院提出的4100億的預算應該要來處理了。

傅崐萁提到，台灣製造業產業都要出口，對美國更是重要的貿易夥伴，到底台灣是25%以上還是以下，都是核爆級的傷害，尤其匯率暴升了12趴，對於國內出口的產業基本上是做越多虧越多，賴政府應該積極來拯救產業，但到今天為止沒有看到賴清德，或是卓榮泰有任何讓人安心的措施，只有當時公布稅率之前叫大家好睡覺，呼籲賴清德、卓榮泰，請你們好好的關心台灣產業、台灣民眾，請國家拿出具體對策。

針對本日將處理的「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，政院原規劃總金額是4100億元，其中包括經濟支持方案930億元、社會支持面向1670億元(含括撥補健保基金200億元、勞保基金100億元、台電1000億元、弱勢族群照顧關懷服務170億元、培育高等教育人才200億元)及國土安全韌性1500億元。如今國民黨決定修正政院版本，將普發現金1萬元（共2300億元）納入關稅救濟，刪除政院規劃撥補台電1千億，保留國土安全韌性1500億元，如此增減下來，整個條例所需經費上限為5400億元。

不過傅崐萁表示，1000億台電預算已經引起全民憤怒，因此針對此撥補，國民黨團採取保留，要看政府是否可以保證未來不漲電價，再決定是否要撥補台電。至於國土韌性的部分，在野黨保護台灣本來就是天職，因此1500億會來支持，但後續會看民進黨提的特別預算細項。

