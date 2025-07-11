台電撥補各退一步變寸步不讓　林右昌：藍委覺得罷免穩了開始作亂

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

「護國大遶境」從台中再出發，民進黨秘書長林右昌今（11）日偕同黨公職前往台中烏日玉闕朝仁宮參香祈福，林右昌受訪時表示，國民黨為了躲罷免，企圖以普發現金2300億政策買票，卻對台電撥補1000億「寸步不讓」，國民黨真的是錯亂又亂搞，不要為反對而反對，糟蹋台電人。

林右昌表示，今天護國遶境活動重新啟動，對於公民團體發起的活動，民進黨所有黨公職全力支持。此外，外界傳罷團的話語權，恐影響2026年黨內的提名人選，這部分就是藍白在放話，有心人刻意見縫插針，說這樣的內容顯然不了解民進黨，也不了解公民團體，如此說法只是不攻自破。

林右昌說，最近很多國民黨立委都行龜縮大法躲起來，希望民眾忘了他們在立法院的惡行惡狀，民眾可能忘了，罷免穩了，今天又開始作亂，要進行4100億的特別條例預算討論與審查，朱立倫日前才說同意特別條例預算，並加碼2300億普發現金，為罷免買票；昨天又說台電1000億撥補「寸步不讓」，需要電的時侯就找台電，現在災害發生要電還是找台電，但需要撥補給台電卻寸步不讓，國民黨真的是錯亂又亂搞。

林右昌表示，他的父親是台電基層員工退休，他最懂台電人的辛苦，撥補台電1000億的方案，是連中華民國工業總會都公開呼籲，應該為了國家經濟要全力支持，現在國民黨這樣反對，可以看得出來就是為了反對而反對。全台灣台電員工加上眷屬，還有包商超過10萬人，希望國民黨不要為了政治鬥爭而糟蹋台電。