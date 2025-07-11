被爆動員義警消參與反罷免？　洪孟楷駁斥：完全不是事實

▲洪孟楷出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

新北市議員李宇翔近日爆出新北市消防局發出「特殊公差」動員令，要求基層義警消出席藍營反罷免活動；李今（11日）更直指，「就是因為有大立委需要而且要求這麼做，那位大立委就是洪孟楷！」。對此，洪孟楷指出，這完全不是事實，他們的活動都是支持者號召朋友來參與他的活動，不用刻意造謠。

新北市近日才剛發生消防員搜救橡皮艇翻覆事件，導致2名消防員殉職，不過就在此事件之際，新北市議員李宇翔爆出新北市消防局竟發出「特殊公差」動員令，要求基層義警消於9日出席國民黨在板橋舉辦的反罷免活動。

李宇翔再說，為什麼新北市府甘願冒著違反行政中立的風險，也要動員全體義警消、警察同仁、警友站、民防人員，參加反罷免造勢活動？原因很簡單，就是因為有大立委「需要」而且「要求」這麼做，而那位大立委就是洪孟楷！



李宇翔據爆料內容指出，洪孟楷透過他的易姓女助理，負責聯繫各義警消、警政、民防群組動員參加造勢活動，這位助理甚至身兼林口防宣分隊長職務，等於可以直接對基層發號施令。

洪孟楷今被問到此事，他直言「完全不是事實」，他們都是相關支持者號召要來參與他的活動，但是團隊完全沒有跟新北市府有溝通，新北市府要怎麼做他們完全不清楚。

洪孟楷再說，李宇翔把兩個事情混為一談，一個是13號是他自己辦的地方說明會；19號則是新北市府辦的活動，風馬牛不相及，不用刻意的連結、造謠。

