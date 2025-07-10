新店溺水案損2名警消！財經網美怒「不值得」：沒必要非救不可

▲新店廣興橋發生溺水案，救人的2名勇消也殞命。（圖／民眾提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

日前有新北市民眾玩SUP時溺水，消防員在搜救過程意外翻船，導致2名勇消吳恩碩、張敬謙殉職，引發社會關注。對此，財經網美胡采蘋直呼，軍警消是這個社會非常珍貴的資源，因為台灣是有可能打仗的國家，「一般人可以不珍惜自己的生命，颱風天去標示不可戲水的地方玩SUP衝浪，損失兩名可能在戰爭中救援很多人的警消，根本就不值得。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，軍警消是這個社會非常珍貴的資源，「因為我們是有可能打仗的國家」，直呼一般人可以不珍惜自己的生命，颱風天去標示不可戲水的地方玩SUP衝浪，可是損失兩名可能在戰爭中救援很多人的警消，根本就不值得。

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她認為，軍警消人員不應該被投入這類「明明違規的高風險救援行動」，「一般人可以不珍惜自己的生命，但是這個社會應該要很珍惜軍警消的生命，高風險的爆破型火災就應該等燒完再救援，颱風後的溪水河川自己要去，警消真的沒有必要非救不可。」她直言，這樣的話可能「聽起來很冷酷」，「但是我們是可能發生戰爭的國家，我們真的無法承受這樣的損失。」

新北市新店區廣興橋8日傳出溺水意外，58歲的陳男與4名友人相約玩SUP，過程中不慎導致溺水，未料警消到場救援時，主艇卻不慎翻覆，導致勇消吳恩碩(37歲)、張敬謙(36歲)雙雙搶救無效殉職，而落水的陳男救起送醫後也宣告不治，目前還有一名義消曹雙全(34歲)仍在搶救中。據了解，曹雙全今年1月才剛升格當爸爸，未料卻在救援過程中發生意外。

這起事故發生在8日下午，當時陳男與4名友人（33歲陳男、35歲鍾女、37歲鍾女、35歲陳女）相約揪團玩SUP，未料過程中陳男卻不見蹤影，同行友人見狀後立即報案求救。警消獲報後於6分鐘趕抵現場，並立即下艇展開搜索，未料主艇不慎遇上水壩下方的「翻滾流」而失控翻覆，強大的水壓當場將吳恩碩壓入水底，同艇的隊員張敬謙、以及義消曹雙全也均落水，3人救起後皆無呼吸心跳；而落水的陳男獲救時也同樣沒有生命徵象。

經院方搶救後，陳男宣告不治，吳恩碩也因溺水時間過久而宣告殉職；張敬謙雖一度恢復生命徵象，但始終無法自主呼吸，醫師只能使用葉克膜暫時維持心肺功能，在經與家屬討論後，於9日中午決定撤除醫療維生器材，成為本案第二名殉職的勇消。