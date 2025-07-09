沒闖危險水域！溺斃SUP男友人喊冤「濛濛谷下水」　無催警消搶救

▲警消下水搜救時，搜救艇意外翻覆。（圖／民眾提供）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市消防局第四大隊直潭分隊，8日在新店區廣興橋下游搜救溺水失蹤陳姓男子，不料過程中主搜救艇翻覆，導致1名警消吳恩碩殉職，最後溺水的陳男也未救回。因現場有禁止從事水上活動的告示牌，引起熱議，不過陳男友人指出，沒有擅闖禁止水域，當時一行5人是從可合法玩水的濛濛谷進去，事發後也並沒有催促警消快點下水救人，僅禱告祈求陳男平安。

回顧事發經過，58歲陳姓男子8日與朋友相約前往新店區廣興橋桂山發電廠附近的水域玩SUP，沒想到下午4時許人突然失蹤，朋友嚇得立刻報警；不料，警消在搜救過程中，搜救艇意外翻覆，導致5名警消落水，其中2人立刻被救起，另外3人被救起時，均無生命跡象。

▲廣興橋有禁止戲水的告示，陳男友人說，他們是從可以合法玩水的濛濛谷進去。（圖／記者陳以昇翻攝）

3名警消和落水的陳男隨後被送往醫院搶救，36歲張姓警消、34歲曹姓義消經搶救恢復生命跡象；37歲警消吳恩碩卻因為被水流壓在湖底，溺水時間太久，經搶救仍宣告不治；陳男也同樣不幸身亡。

因事發現場有告示牌，明令禁止從事水上活動，事發後引起熱議，另傳出當時陳男同行友人，要消防員趕快下水救人引發後續事故。據了解，陳男同行友人喊冤，他們沒有擅闖禁止水域，當時一行5人是從濛濛谷進去，可以合法玩水，下水後4人發現陳男不見才報警求助。至於陳男為何滑到步行3.1公里的廣興橋下攔水壩處發生意外，友人則說不知道。另外警消到場後，4人僅禱告祈求陳男平安，並沒有催促警消快點下水救人。