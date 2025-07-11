嘉女開放男生入學「學弟將報到」　準班聯主席：反對都來不及

▲嘉女新生報到。（圖／嘉義女中）



記者鄺郁庭／綜合報導

創校百年的國立嘉義女中首次招收30名特殊班男生，就有女學生在Threads表示，自己是即將上任的第42屆嘉義女中班聯會主席，針對男學生錄取嘉女，她代表大多數嘉女學生表達強烈反對，原因並非單純因為性別，而是整體過程中校方從未與學生討論、說明或傾聽意見。「我們一直是資訊的被動接收者，甚至從未被正式告知此事，連反對都來不及。」

她指出，學生從去年底起便只能從媒體得知學校招收男生的訊息，直到近日新生報到，「螢幕前的我霎時無話可說、無能為力」，儘管校方透過「小鹿行動」回應已準備男生制服、廁所與更衣室，但學生們再多的質疑似乎也無法動搖政策。「我們說再多，校方依舊選擇看不見、聽不懂。」

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她進一步提出四點質疑。首先，制服的改動讓學生難以理解，尤其是去除「嘉女」字樣，改為「CYGSH」，這點從未獲得說明。

其次，錄取男生的成績與口號「帶動女學生學習」落差甚大，「當初以『招收具數理優勢之男學生帶動女學生學習』為口號，然而，放榜後5B、1C的學生也錄取嘉義女中，與許多成績前段的女學生相比，落差頗大。」

第三點，她批評校長言論涉及性別歧視，即便後續澄清也從未正式道歉，「他的話語確實讓嘉女學生感到不適及不滿，我們至今仍未收到林校長的任何一句道歉。」

最後，她認為此政策根本違反程序正義，從未徵詢學生意見，抗議連署甚至遭檢舉刪除，「政策推出時未與學生充分討論，嘉女學生作為最直接被影響的群體，了解此重大變革的管道竟是透過媒體報導，而非校方。」她強調，學生們真正在意的不是校方的新政策，「而是整件事從頭到尾都未見校方與學生溝通的心意。」

她認為，校方執行政策或許有苦衷，但她們只看見校方冰冷的聲明稿，這不是她所理想中的嘉義女中，「我不希望嘉女成為一個充斥著怨懟、憤怒、互相看不順眼的地方，學校應該是充滿活力與歡喜之地」，但校方的舉動令人感到十分遺憾與心寒。