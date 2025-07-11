女校走入歷史　百年嘉女「招收男學生」30人全部報到了

▲嘉女新生報到，首次招收30名男生也全數報到。（圖／嘉義女中）



記者許力方／綜合報導

女校走入歷史！創校百年的國立嘉義女中首次招收30名特殊班男生，校方盤點各種硬軟體設備、空間等，均充足且符合性別平等原則，還新增新色系體育服開放所有學生選購，這次招收男學生，合計超過三分之二的學生達到資優班與實驗班標準，30人於10日全數報到。

嘉女前身是台南州立嘉義高等女學校，創立於1922年，在民國80年起舞蹈班開始招收男生，至今僅4人自嘉女畢業。這次免試入學招收女生455人、男生30人，8日放榜，10日辦理新生報到，其中招收的30名特殊班男學生全數完成報到。

這次招收男學生，嘉義女中統計，有超過三分之二學生達申請本校資優班與實驗班標準，除了人文社會科學資優班、數理資優班，還有新設「AI電資實驗班」、「醫藥科技實驗班」。

嘉女指出，114學年度招生變革措施自1月份核定後，學校同步完成盤點新學年所需各項軟硬體設備，游泳池、廁所、課室空間等各項硬體設施充足且符合性平原則，國教署更實地安排訪視，肯定本校相關課室空間及設備設施安排事宜得當。

另外，在服裝方面，校方也邀集領域專家列席，新增新色系體育服開放所有學生選購，並因應班聯會提案新增校服款式提供選購，更加符合學生穿著需求，提供中文字樣及英文字樣供個人客製化選擇。

校方強調，未來在提供優質學習環境、多元課程師資等面向將持續努力，為擴大招生來源，同時也提供嘉義地區學子更優質的環境，通過變更招生策略因應，提升學習效益。