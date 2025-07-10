嘉科實中設校一年「3班90生」滿招　榜首5A10+滿級分第一志願報到

▲嘉科實中校長林怡慧與榜首5A10+滿級分學生 。（圖／嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年嘉義地區免試入學，7 月 8日公布分發結果， 國立嘉科實中成績優異，不僅持續滿招，且最低錄取分數比去年還高。7 月 10日進行新生報到，嘉科實中在嘉義大學新民校區熱情迎接新生，學生全數報到，除了嘉義縣市學子，更吸引來自雲林、台南等地學生，成為學生心目中第一志願首選學校，超過半數學生為3A以上表現優異的學生，學校辦學理念與用心深獲優秀學生及家長肯定。

其中，榜首學生章同學畢業於蘭潭國中美術班，會考成績為5A10+滿級分，以第一志願錄取嘉科實中，品學兼優的她以嘉科實中為未來高中三年學習實現夢想的學校，今日報到時家長會更致贈榜首獎學金，鼓勵其發揮潛能探索未來！

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▲ 榜首5A10+滿級分學生以嘉科實中為第一志願學校 。（圖／嘉科實中提供）

國立嘉科實中去年8月正式設校，為國科會所屬國立學校，位於嘉義科學園區內，鄰近台積電、故宮南院，與多所大學簽訂教育合作備忘錄，資源豐沛、軟硬體設備新穎，重視科學教育與人文國際教育。高中部僅招收3個班，90名學生，重視學生個別化需求及適性發展，落實成就每一個孩子的課綱精神。雖然成立才一年，學生在優秀師資用心培育指導下，已在全國性及國際性藝文及科技競賽屢獲佳績。



學校積極連結頂尖大學、科學園區產業、長庚醫院及故宮南院等資源，致力於發展多元課程與主題式營隊，鼓勵學生走出課室、連結真實世界。創校第一年即辦理涵蓋醫療、科技、人文藝術等不同領域的跨領域體驗活動，包括與長庚醫院合作醫療體驗營、臺師大AI創作發明、嘉義大學無人機、中正大學的科學教育、嘉義東門走讀及雙語藝術等營隊，加上因學校鄰近台積電而開設的半導體選修課程，課程內容豐富多元，銜接大學未來學群素養，透過大學端的專業引領與高中現場扎根實踐，發展學生豐碩課程學習成果。



在國際鏈結上，除遠赴美國聘任合格外籍老師外，學校也積極發展國際交流，與加拿大布萊斯學院Blyth Academy 締結姊妹校，簽訂國際文憑，也積極進行國際交流活動，與日本學校東京埼玉高等學校、岩手縣岩泉町中學等進行訪問活動，辦理國際學校課程，跨文化活動講座，如與歐洲立陶宛高中視訊進行課程、祕魯與印度文化全英文講座等，這些跨文化互動不僅訓練學生英語力、提升表達力，更讓孩子們擁抱世界視野，拓展國際視野！未來嘉科實中教學及行政團隊將致力於打造一所全球化卓越高中，培育學生成為「科學求真、服務行善、人文之美」的全球化未來人才。