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剩2天考試！苗栗建台高中「分科測驗集體報錯」：責怪對幫助不大

▲▼苗栗縣私立建台高中。（圖／翻攝Google地圖）

▲苗栗縣私立建台高中。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有學生9日爆料，苗栗縣私立建台高中將學生考科集體報錯，且分科測驗就在這周五、六（11、12日），吸引各界關心。豈料，爆料學生突然將原文撤除，PO出原文的截圖表示，「應某行政單位要求刪除圖片，但脆無法單刪圖片只能撤文」。

爆料學生表示，建台高中把學生的考科集體報錯，讓考歷史的文組去考生物、考生物的理組去考歷史，「學校還一副息事寧人的樣子，讀了3年的書，結果到考前3天才被告知報錯科目？」

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學生說，校方一直要他們等待消息，打電話過去詢問還被掛掉，且臉書上的評論都被刪除，「這個學校連公開解釋都不肯，只會叫導師安撫學生。說句難聽的，當學生是白癡嗎？」「讀那麼多書到今天，那些失誤的大人不痛不癢，學生卻要被他們的錯誤耽誤」。

此外，原文附上校方的回應，「同學們打擾了，對於學校報錯考科，起因用了去年舊格式，以致造成現在報錯科目，真的很抱歉」，「沒有人願意見到這樣的錯誤產生，責怪錯誤造成的人對事情幫助不大，倒不如把握住自己可以做的部分」等。

爆料人表示，他事後被要求撤圖，但因為threads無法單獨刪除照片，只能將前文刪除，「雖然教務處在內部訊息中表達了歉意，也提到已與大考中心與國教署聯繫，但目前一切尚未明朗。我們僅期望校方公開向學生與家長說明現況與補救方案，承諾後續考試權益不受影響。我們理解錯誤已發生，也知道外界正在努力協助，但我們更需要來自學校的透明回應與具體保證。也謝謝在背後努力奔走的縣長、議員、民代、媒體記者，願意為弱小的學子挺身奔走。分科在即，我們其實也沒有心力去責怪誰，只希望能好好完成這場最重要的大考。這是我們作為學生，最後的請求。」

苗栗縣議員曾玟學表示，「校方發現當下已先聯絡大考中心承認錯誤，希望能尋求補救機會，但大考中心表示依照章程他們無法協助處理」，他昨日得知後也聯繫大考中心，並請文委員會的吳沛憶委員協助此案件，向教育部及大考中心尋求解決方法。無奈目前各單位都尚未得到共識提出可補救措施。

曾玟學指出，分科測驗7/11就開始考試，只剩不到2天，現階段卻沒有單位願意裁示是否用備案先讓學生應考，校方也求助無門。學校的疏失確實該由校方承擔，但絕不能讓學生的未來受到影響。希望各單位都能以學生的權益為優先，在不影響學生考試的情況下快速解決問題，「這是行政上可以處理的問題，但學生若是得面臨重考或準備已久的科系因科目不符無法報名，那他們的人生誰能負責？」

苗栗縣長鍾東錦的臉書小編陳金龍表示，「鍾東錦縣長已經知悉，要求立即處理，教育處長現已親往嘉義向相關部會尋求協助，將啟動考生權益保障機制，例如讓受影響的孩子們可以加考相關科目等措施，切不可讓孩子們多年的努力白費」，並詢問是哪個單位要求原PO刪文。

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