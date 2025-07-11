被酸「拆你帆布救災」！林俊憲真拆了：已送百面到災區

▲強颱丹娜絲導致台南災情慘重。（圖／記者林東良翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台灣中南部地區近日遭遇猛烈暴雨，災情不斷擴大，綠委林俊憲第一時間就前往勘災，親自籌備、發放物資，近日還轉貼立委郭國文「急徵大型帆布，遮蓋災區受損屋頂」的貼文，卻有網友酸「林俊憲的帆布剛好派上用場」，沒想到林俊憲還真的參考該意見，將拆下的帆布送去災區使用，引發話題。

立委郭國文徵帆布的貼文下，有網友留言「林俊憲的帆布剛好派上用場，這麼多拆幾面幫助災民，不是免費宣傳嗎？」事後，林俊憲在Threads表示，因為災民急需大量帆布遮蓋被吹走的屋頂，他看到有很多人建議「看板帆布可以拆下來運用」，他瞬間覺得是很好的點子，而且前陣子也有答應過要減少看板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是他將颱風前預先拆下來的，與募集而來的帆布準備、整理好，首批約100面，陸續送到災區使用。林俊憲也說，還掛著的看板暫時無法拆除，因為目前重機具調度優先用於救災，「之後再視需求處理，盡量讓受災房屋都能先有暫時的遮蔽。」

貼文引發熱論，「很多人用看好戲的口氣說『叫林俊憲拆帆布啊！台南一堆看板』，現在拆了，他們不知道會改說什麼」、「中午本來想問委員要不要把一部分廣告帆布拆掉拿去緊急救災，但覺得這樣很冒犯…結果是我格局太小了，委員對不起！」「之後空拍會看到很多林俊憲的照片在屋頂。沒關係，願意伸出援手幫忙的人，都值得肯定。」