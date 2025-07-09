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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭控刪預算沒錢救災！　國民黨團駁斥：農業特別收入基金多59億

▲▼ 國民黨團強調， 預算多59億元 救災說没錢 ？ 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團強調， 預算多59億元 救災說沒錢 ？ （圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

丹娜絲颱風重創南台灣，農漁損失慘重，在野黨立委呼籲中央要擴大災害補助，不過網路傳出，相關救助基金被藍白砍掉。對此，國民黨團今（9日）駁斥，民進黨說藍白刪農業特別收入基金9000萬元，所以没錢救災補助，但事實是，今年農業特別收入基金比去年增加59億元，錢花去哪裡了？

國民黨團指出，丹娜絲颱風南台灣重創，受災農民苦等中央政府災害補助，結果民進黨政府說没錢救災？七月半没到，民進黨就開始鬼話連篇。大惡罷大造謠2.0版啟動。

國民黨團針對民進黨最近的言論進行駁斥，包含民進黨說藍白刪農業特別收入基金9000萬元，所以没錢救災補助，但事實是，今年農業特別收入基金比去年增加59億元，錢花去哪裡了？民進黨說，依預算法，預算被刪減後，不得動用預備金，但事實是，依預算法，「法定經費」不在此限。民進黨又在說謊。民進黨說立即啟動「農業天然災害現金救助」等救災作為，但事實是，台南、嘉義「全品項」納入災害救助，雲林災損超過2.6億元，卻沒有「全品項」都納入。

國民黨團不滿指出，颱風過境救災還要分藍綠？這次颱風從嘉義登陸，雲林、嘉義、台南災情慘重，結果民進黨政府滿手預算，救災預算多了59億元，卻說没錢，這不是行政院没錢請手語老師，有錢惡罷宣講2.0翻版？

國民黨團轟，民進黨為了大惡罷總統可以亂台十講，為了大惡罷部會首長可以公開造謠，現在為了大惡罷可以犧牲農民。為了大惡罷，民進黨上從總統，下到部長、立委、側翼四處造謠，秀下限無底限，無良政府善良台灣人都看不下去。


 

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