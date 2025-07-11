快訊／普發一萬有譜？　院會今處理「5400億」特別條例

▲立法院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團原預告今（11）日立法院會要處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，其中包含藍營版本普發一萬等，然而，因日前傳出國民黨團要為普發一萬放行台電撥補，引發藍營基層怒火。昨就傳出黨中央與黨團達成暫緩處理特別條例共識。而今日議程中，民眾黨團提案修正議程，將特別條例放到第一案，國民黨團提案刪千億補台電、改2300億普發現金、放行國土韌性1500億，讓特別條例規模來到5400億。稍早也表決通過相關議程放在首案，確定今日院會將進行處理。

針對立法院何時要處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立委王鴻薇日前預告，很多民眾希望趕快通過產業支持、普發現金，因此本周五（11日）有可能處理特別條例。

然而，週三聯合報獨家報導，國民黨團有意為了周五通過普發現金，放行台電1000億元撥補，惹怒基層。藍營昨「髮夾彎」表示，對於台電撥補，國民黨立場就是寸步不讓。據悉，黨中央與黨團達成暫緩處理特別條例共識，黨團幹部表示，上午黨團大會上向藍委們提出，等美國對台關稅出爐後再處理。

國民黨團總召傅崐萁表示，要求行政院長卓榮泰到立法院，針對台電撥補是否不漲電價，才能由納稅錢如何使用，撥補已經造成憤怒，我們保留，要有政院告訴我們能源走向如何？能不能不漲電價，得到明確聲音，再來決定是否撥補。

對於議程，民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨每次都循序漸進，依正常的議事程序提列希望能夠排成的議案，最大的困境，就是藍白聯手永遠用突襲式的手段，讓禮拜二的程序委員會形同虛設，到禮拜五當天早上才會看到藍白聯手端出來的當日議程，民進黨今天的議程凌晨三點就由王義川委員遞案。