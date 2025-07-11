林佳龍率團抵巴拉圭展開訪問行程　巴國主流媒體廣泛報導

▲林佳龍率團抵友邦巴拉圭。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者郭運興／台北報導

外交部長林佳龍率企業代表團訪問我國南美洲重要友邦巴拉圭，台灣時間 11 日上午訪團一行已抵達巴國，展開慶祝台巴建交 68 週年及見證「榮邦計畫」成果的訪問行程。林佳龍也透過社群媒體「報平安」，表示歷經 33 小時的飛行、候機與轉機後已順利抵達巴拉圭。特別的是，此訪問行程獲得當地主流媒體廣泛關注報導，提及林佳龍盼善用台灣科技強項推動巴國工業及科技發展，向世界證明基於民主價值、互信互惠合作取得長久永續的成果。

林佳龍表示，經歷33個小時的飛行、候機與轉機，自己與訪團今晚（台北時間7/11上午）抵達我國在南美洲的重要友邦巴拉圭。

林佳龍表示，在機場時，由衷感謝巴國外交部次長貝爾敦（Víctor Verdún）在我國駐巴拉圭大使韓志正陪同下，特地前來親自迎接，也充分展現台巴堅實的友誼。

林佳龍說，現在已是巴拉圭的深夜，當他們抵達下榻飯店，看見許多僑胞熱烈揮舞著國旗歡迎訪團到來，鄉親們的熱情，讓這段長途航行的疲憊也瞬間消散了！

林佳龍再說，大家知道嗎，從台灣中心畫一條線穿過地心，到達的另一端便是巴國。雖然地理上是最遙遠的距離，但彼此理念相近、合作密切，讓這段情誼緊密且長久，更攜手前進、共榮與共好。

林佳龍強調，接下來，自己將與訪團展開一連串的行程，此行將視察包括「台巴智慧科技園區」、「台巴科技大學」、「電動巴士先導計畫」及「醫療資訊管理效能提升計畫」等合作計畫執行情形，也會在社群平台持續與國人分享。

特別的是，林佳龍率團赴訪巴拉圭的行程也獲得當地媒體廣泛關注，包括巴國第一大報「ABC 彩色報」（ABC Color）、「最新時刻報」（Última Hora）、「國家報」（La Nación）、「蜘蛛繡廣播電台暨電視台」（Radio Ñandutí）、「巴拉圭國家電視台」（Paraguay TV）、「巴拉圭國家廣播電台」（Radio Nacional del Paraguay）等主流媒體，提及林佳龍率領來自半導體、資通訊、智慧運輸、智慧農牧、建築營造以及高科技機能布料等產業的企業家訪問巴拉圭，盼善用台灣科技強項推動巴國工業及科技發展，同時向世界證明基於民主價值、互信互惠的合作方能取得長久永續的成果。