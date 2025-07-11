川普稱剩下國家「課15%或20%」關稅　官員：持續磋商溝通

▲美國總統川普陸續向各國宣布對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普台灣時間8日起陸續公布各國對等關稅，截至今（11日）已公布23國的關稅；針對尚未公布的國家，他今說，計畫對多數貿易夥伴實施全面性的15%或20%關稅。對此，行政院官員指出，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向大家報告。

川普首波公布的14個國家，包括日本（本24%）、韓國（本25%）將被課徵25%關稅；馬來西亞（本24%）、哈薩克（本27%）和突尼西亞（本28%）也被徵收25%；南非（本30%）面臨30%、寮國（本48%）及緬甸（本44%）將被課40%。

印尼與原本相同維持32%、孟加拉自37%微幅下滑到35%、泰國持平36%、柬埔寨自49%降自36%、波士尼亞35%降自30%、塞爾維亞37%降自35%。

接著9日再公布第二波，共8國，包括菲律賓為20%，摩爾多瓦、汶萊為25%，利比亞、伊拉克、阿爾及利亞、斯里蘭卡皆為30%，巴西則一口氣暴漲到至今最高的50%。

川普在今天公布加拿大要課徵35%關稅後，接著也宣布，所有剩下的國家都要付錢，不論是20%或15%。他並稱，目前正在解決這個問題。