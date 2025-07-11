強硬反擊川普關稅　巴西總統放話「反課50%」下令退函

▲巴西總統魯拉強硬回應川普關稅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

川普政府宣布，對巴西課徵50%關稅之後，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也表示，將同樣以50％關稅反擊美國商品，並且據傳下令外交官「退函」處理。

魯拉接受巴西媒體《Record》採訪時表示，「如果他對我們徵收50%關稅，我們也會對他徵收50%。」他強調，巴西國會通過的「對等法案」將成為反擊利器，該法案旨在保護巴西免受外國關稅衝擊。

此前，川普解釋高額關稅時指控，魯拉政府對川普盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）展開「獵巫行動」。魯拉駁斥並指出，該案完全由巴西司法系統處理，「不容干預或威脅」。

▲川普與巴西前總統波索納洛關係友好。（資料照／路透）



關於川普宣稱2國經濟關係對美不公平的說法，魯拉也表示「並不準確」，巴西可向世界貿易組織（WTO）申訴，提議國際調查並要求解釋，但最重要的仍是啟動「對等法案」。

《美聯社》引述消息人士說法報導，魯拉已經下令，如果外交官收到關稅通知信，必須予以退回。但一名巴西外交官員向《海峽時報》匿名透露，8月1日關稅正式生效之前，魯拉不太可能宣布具體報復措施，「我們到8月1日之前還有時間。」

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