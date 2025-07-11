　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強硬反擊川普關稅　巴西總統放話「反課50%」下令退函

▲▼巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。（圖／路透）

▲巴西總統魯拉強硬回應川普關稅。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

川普政府宣布，對巴西課徵50%關稅之後，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也表示，將同樣以50％關稅反擊美國商品，並且據傳下令外交官「退函」處理。

魯拉接受巴西媒體《Record》採訪時表示，「如果他對我們徵收50%關稅，我們也會對他徵收50%。」他強調，巴西國會通過的「對等法案」將成為反擊利器，該法案旨在保護巴西免受外國關稅衝擊。

此前，川普解釋高額關稅時指控，魯拉政府對川普盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）展開「獵巫行動」。魯拉駁斥並指出，該案完全由巴西司法系統處理，「不容干預或威脅」。

▲▼巴西總統波索納洛與美國總統川普握手。（圖／路透）

▲川普與巴西前總統波索納洛關係友好。（資料照／路透）

關於川普宣稱2國經濟關係對美不公平的說法，魯拉也表示「並不準確」，巴西可向世界貿易組織（WTO）申訴，提議國際調查並要求解釋，但最重要的仍是啟動「對等法案」。

《美聯社》引述消息人士說法報導，魯拉已經下令，如果外交官收到關稅通知信，必須予以退回。但一名巴西外交官員向《海峽時報》匿名透露，8月1日關稅正式生效之前，魯拉不太可能宣布具體報復措施，「我們到8月1日之前還有時間。」

回嗆川普50%關稅！　巴西總統誓言「回敬美國」：不接受指教

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普：剩下所有國家「都得付關稅」　15%或20%
強硬反擊川普關稅　巴西總統放話「反課50%」下令退函
快訊／川普政府宣布：對加拿大課徵「35%關稅」
又有「網紅律師」詐騙被捕　一查根本沒律師資格
又有颱風？　歐美模式預測一周後將有「大貨」出現
陸OL工作1年0犯錯卻被開除　竟是「身體1原因」影響同事上班
快訊／國3深夜死亡車禍！　大貨車閃故障車失控翻滾亡
黃仁勳將訪問中國　傳今天先赴白宮見川普

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普：剩下所有國家「都得付關稅」　預計課徵15%或20%

快訊／川普政府宣布：對加拿大課徵「35%關稅」

強硬反擊川普關稅　巴西總統放話「反課50%」下令退函

世上第一款柏金包！　「近3億天價落槌」刷新紀錄

黃仁勳將訪問中國　傳10日「先赴白宮見川普」

「對等關稅」到底怎麼計算？　川普一句話親揭玄機

以色列願談「永久性停火」　納坦雅胡開條件：加薩非軍事化

聯準會傳聲筒：9月可能降息　內部對通膨與降息出現分歧

輝達收盤市值破4兆美元！　美股標普那指再創新高

台灣呢？盧比歐坦言：東南亞國家「關稅稅率」會更好

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

川普：剩下所有國家「都得付關稅」　預計課徵15%或20%

快訊／川普政府宣布：對加拿大課徵「35%關稅」

強硬反擊川普關稅　巴西總統放話「反課50%」下令退函

世上第一款柏金包！　「近3億天價落槌」刷新紀錄

黃仁勳將訪問中國　傳10日「先赴白宮見川普」

「對等關稅」到底怎麼計算？　川普一句話親揭玄機

以色列願談「永久性停火」　納坦雅胡開條件：加薩非軍事化

聯準會傳聲筒：9月可能降息　內部對通膨與降息出現分歧

輝達收盤市值破4兆美元！　美股標普那指再創新高

台灣呢？盧比歐坦言：東南亞國家「關稅稅率」會更好

目睹妻和他走出賓館　夫逼問「多久了？」聽完怒告討100萬

快訊／北宜公路嚴重車禍　轎車攔腰撞貨車全毀

川普：剩下所有國家「都得付關稅」　預計課徵15%或20%

林昀儒、鄭怡靜錯失3個賽末點　遭南韓逆轉無緣美國大滿貫決賽

Hui拍足球節目「鼻骨骨折」急送醫！　公司：暫停所有活動

NBA冠軍雷霆5年近84億續約二當家　狂砸240億綁定3核心

快訊／川普政府宣布：對加拿大課徵「35%關稅」

強硬反擊川普關稅　巴西總統放話「反課50%」下令退函

世上第一款柏金包！　「近3億天價落槌」刷新紀錄

迪麗熱巴玫瑰珠寶上身性感又迷人　雙手一張盡顯女神氣勢

【滿池殘骸】颱風狠掃！數百片光電板翻船 震撼空拍曝 #嘉義

國際熱門新聞

盧比歐：東南亞國家關稅稅率會更好

地球自轉神秘加速　7/9史上最短一天

拉麵二郎用餐限時20分鐘！他吃一半慘被趕

正妹玩飛椅慘叫！40萬紳士「研究物理49秒」

正妹打保齡球　轉身10秒片爆紅：太晃了

美國務卿：東南亞國家可能獲較好關稅稅率

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

即／川普：8月1日起加徵進口銅關稅50％

美國初次申請失業金人數降至22.7萬人

20歲正妹陳屍豪華遊艇　疑遭性侵殺害

輝達收盤市值破4兆美元！　美股標普那指再創新高

對等關稅怎麼算？　川普親揭玄機

即／美對加拿大課徵「35%關稅」

黃仁勳將訪中國　先赴白宮見川普

更多熱門

相關新聞

黃仁勳將訪中國　先赴白宮見川普

黃仁勳將訪中國　先赴白宮見川普

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今（10）日將在白宮與美國總統川普舉行會談，隔天即計畫啟程前往中國。這場會面恰逢輝達股價創歷史新高，市值首度站上4兆美元大關，進一步鞏固其華爾街明星股地位。

對等關稅怎麼算？　川普親揭玄機

對等關稅怎麼算？　川普親揭玄機

《大又美法案》一場川普的豪賭　為美國社會埋下彩蛋或炸藥？

《大又美法案》一場川普的豪賭　為美國社會埋下彩蛋或炸藥？

盧比歐：東南亞國家關稅稅率會更好

盧比歐：東南亞國家關稅稅率會更好

美國務卿：東南亞國家可能獲較好關稅稅率

美國務卿：東南亞國家可能獲較好關稅稅率

關鍵字：

川普魯拉貿易戰巴西關稅

讀者迴響

熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

豪大雨還沒停　最後雨彈向北擴

人氣短劇CP成真！于龍向楊咩咩求婚成功

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

盧比歐：東南亞國家關稅稅率會更好

人間最強body要來了　沖田杏梨L級胸器撐爆上衣

艋舺私刑殺人！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

「雨婷」終於來了！　明起全台放晴

即／9縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

漢光演訓出車禍　M109A5自走砲「撞爆路邊4車」

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

糞便臭味恐藏疾病！醫警告聞到「4味道」快就醫

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面