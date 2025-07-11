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分科測驗首日考「物、化、生、數甲」　注意未關手機扣4級分

▲大學分科測驗今起一連兩天登場，圖為松山家商考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲大學分科測驗今起一連兩天舉行，第一天考物理、化學、數學甲、生物等4 科。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

3.9萬人報考114學年分科測驗，今（11日）起一連舉行兩天，第一天考物理、化學、數學甲、生物等4 科。大考中心提醒考生提早出門，並記得攜帶身分證等有效證件，考試前要將手機完全關閉，未完全關機一旦被發現，不論放置位置都扣四級分，並記得要在答題卷「確認後考生簽名」，否則扣一級分。

分科測驗今年共3萬9190人報名，在全國28個考區、40個分區、1194個試場應考。第一天考物理、化學、數學甲、生物等4 科，物理科共2萬1095人報名，化學科2萬1863人，選考數學甲人數最多，共有2萬3950人，生物科則有1萬4953人報考。

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大考中心提醒，今明兩天應考，請考生務必記得攜帶國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照等有效證件正本，若未攜帶規定有效證件正本，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，在當節考試結束鈴聲響畢前將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦公室，會依違規處理辦法扣減該節成績。

此外，根據大考中心統計過往案例，考生違規情況較多，除未攜帶有效證件正本外，還有行動電話未完全關機（包括未關閉鬧鈴、震動、提示音），或將攜帶智慧手錶手環等穿戴式裝置入座等，提醒考生要記得確實將手機關機，若被發現隨身攜帶手機或放在抽屜，就算關機也要扣三級分，未完全關機則不論放置的位置都扣四級分。

由於今天還是上班日，大考中心提醒考生提早出門。考試期間若需要進入考（分）區護理站，或有發燒或呼吸道症狀考生，建議全程佩戴口罩。

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