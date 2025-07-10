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明、後天「分科測驗」照常舉辦　停班課區考生交通住宿費可申請補助

▲▼分科測驗登場。（圖／新北教育局提供）

▲大考中心宣布，114學年度分科測驗11、12日正常舉行，並依原定各節次考試時間辦理。（示意圖／新北教育局提供）

記者趙蔡州／綜合報導

由於丹娜絲颱風造成南部嚴重災情，導致部分行政區10日仍停班停課，大考中心召開重大事故應變小組會議，考量11日預估雨量及配置於台南、高雄、屏東、台東4縣市所有考分區學校電力都正常後，決議分科測驗11、12日正常舉行，並依原定各節次考試時間辦理。

由於丹娜絲影響，導致南部縣市的部分行政區10日仍停班停課，大考中心因此，召開114學年度分科測驗試務重大事故應變小組會議，包括台南、高雄、屏東、台東等縣市政府教育局處，四縣市承辦考區大學及考場學校代表，以及中央氣象署、台電公司代表等進行討論。

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大考中心指出，經會議討論並確認，目前全國28考區及40個分區皆已完成電力檢測、試場佈置及環境清消等相關作業，各試場已準備就緒，儘管部分行政區10日仍因電力尚未恢復而停班停課，但參照氣象署11日預估雨量，以及配置於台南、高雄、屏東、台東4縣市所有考分區學校電力都正常後，決議分科測驗11、12日正常舉行，並依原定各節次考試時間辦理。

大考中心也建議，各地區考生在考試當日「請盡量提早出門」，避免因交通因素遲到而影響應試時間，若因丹娜絲颱風影響復電不及致考生居住地停班停課，需於11、12日提早出門前往應試地點所衍生的交通，或考前一日在考場附近住宿所需之額外經費支出，考生可在考後檢據相關證明與單據，向大考中心申請全額補助。

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