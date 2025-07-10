韓人旅台嚇爆「臭又濕還有蟑螂」　PTT愣：沒得反駁

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友分享韓國論壇上近期熱議的台灣旅遊經驗，許多韓國網友直言「雖然便宜但完全不推」，從氣候、環境到導遊全都被嫌。有人說台灣是「一次用的旅遊國家」，也有人驚呼「蟑螂又大隻又會飛」，連五星級餐廳都能看到在跑，引發PTT熱烈議論，感嘆「真的是無法反駁」。

原PO在PTT貼出旅行網的資訊，是套裝旅遊台灣3、4天自由行的內容，價格相當便宜，大概是20萬韓元（約新台幣4265元），包含四星級飯店、來回機票 、旅遊保險，還送Wi-Fi機或SIM卡。

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不過，對於台灣旅遊，韓國許多網友都不推薦，「夏天去台灣會熱得要死」、「9～10月北部雖熱但還能活動，南部就別去了」、「台灣天氣變化真的誇張，下雨天也多，比熱更恐怖的是濕氣」、「比起熱，更誇張的是蟑螂和老鼠超多」、「連五星級飯店的餐廳裡都有蟑螂在跑」、「又濕又熱又有蟑螂跑來跑去…而且還超大隻！」

另外，原PO文中還分享一篇韓國女生的台灣遊記，她坦言自己原本對台灣沒有太大期待，但還是想體驗看看，結果旅途中最不能忍的是「衛生與氣味」，尤其西門、台北車站一帶「刺鼻臭味讓人痛苦」。

她提到幾乎無法在地用餐，最後變成「咖啡廳巡禮」，並大推台灣限定麥當勞和海底撈番茄鍋，甜點類則不太能接受，像是幸福堂太甜整杯倒掉，改喝五十嵐奶茶「真的超好喝」，還說喝完那一瞬間差點想搬來台灣。

貼文引發PTT議論，「竟然沒提到可怕交通」、「真的很熱啊」、「台幣4000含機票住宿，真的假的？」「台灣是很熱沒錯」、「韓國人怎麼嫌成這樣」、「很真實的感受」、「真的慘，如果早20年前應不至於這樣」、「沒得反駁」、「現實是很骨感的。」