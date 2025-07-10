洪水如浪衝進來！　重慶現「大暴雨」致社區保全遭沖走罹難

▲重慶暴雨致社區保全罹難。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

重慶主城連日迎暴雨，導致引發洪水災情。世紀陽光新尚城一名女保全因未及時逃離，被水沖走罹難。一名目擊者表示，洪水來得又猛又急，如海浪般席捲而來，社區馬上被土黃色的水淹沒，最終只有兩名保全撤離成功。

據《九派新聞》報導，一名知情人士指出，當時物業要求保全全部撤離，前往高處避險，罹難保全在對講機回覆收到，之後便未再回覆，因水流過急，她撤離不及時，被水沖走了，凌晨5點左右被發現不幸離世。

▲重慶連日暴雨。（圖／翻攝自微博）

他說道，大約半小時後，有業主在群組裡傳訊息說，看見警察已在天橋封路。在車庫巡查的兩名保全因跑得快未受傷，目前，涉事社區供電尚未恢復，物業正進行現場進行清理工作。

他接著說道，「針對女保安不幸遇難一事，已安排人員對家屬進行心理安撫，有工傷險保障，此事對其家人傷害巨大，同事也深感悲痛，具體事發的地點、時間等細節需等恢復供電後，由派出所調查監控確定，一切以社區和派出所的正式通告為準。」

據他目測，積水最深時有半人高，工作人員現已將積水排出小區，正在清淤泥，目前小區還未恢復供電。

當地氣象預報消息指出，重慶的暴雨還將持續兩天，水位上漲形成洪災是必然事件，許多低窪路段也會被水淹沒。