「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」獲倫敦設計大獎2白金殊榮

▲▼「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」活動，在甫公布的「2024英國IAA倫敦設計獎」獲得兩項白金獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）。

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於今年7月13日至8月11日舉辦的「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」活動，活動不但吸引國內外28萬人次遊客到訪，在甫公布的「2024英國IAA倫敦設計獎（2024 London Design Awards）」更獲得「概念設計－展演活動類及「產品設計－燈光類兩項白金獎（Platinum）肯定，不僅讓世界再次看見花蓮，更展現了花蓮在文創與觀光活動上的創新與突破。

花蓮縣政府觀光處指出，「倫敦設計獎」為「國際獎項協會」（IAA）設立之知名國際設計大獎，旨在表彰全球各界傑出設計及卓越創意，本次共吸引來自美國、英國、義大利、加拿大、西班牙及新加坡等超過30個國家逾2,500件作品參賽，展現出各種世界級的設計內容。由花蓮縣政府辦理之「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」榮獲白金獎桂冠殊榮，也讓活動再次塑立品牌，未來更將透過多元化的活動舉辦方式，吸引國內外遊客來到花蓮，讓花蓮的自然山水與文化之美享譽世界。

倫敦設計獎主辦單位於介紹獲獎作品網頁中表示，今年紅面鴨活動以親子闔家出遊為活動主軸，並運用部落守護貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝、觀光大使紅面鴨各種大型裝置藝術點綴鯉魚潭的自然風光，晚間則透過創新手法及嶄新的科技水舞光影，在鯉魚潭的水上舞台展演充滿童趣的親子表演，並運用水幕、雷射及燈光效果創造出獨特的視覺效果和觀賞體驗，創造出全台最大的親子水上主題表演。

活動更邀請到以扯鈴特技享譽國際的「舞鈴劇場」，融入音樂、舞蹈、 新馬戲、多媒體、燈光及視覺藝術科技等，呈現融合東方傳統技藝與西方表演藝術的精采大秀。今年紅面鴨活動更精心策劃300台無人機高科技展演，結合璀璨絢麗的星空煙火秀，在空中幻化出多種融合花蓮意象和可愛紅面鴨的圖像，傳達對花蓮美麗山水的致敬。

縣長徐榛蔚表示，「2024紅面鴨Fun暑假活動」的成功獲獎，是縣府致力於推廣觀光的成果，未來將會持續以創新與永續為核心，推出更多具吸引力的活動，邀請全世界的朋友一起來花蓮，共享自然與文化的美好。