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台南仁德再生水廠啟用送水　奇美實業永續行動再寫新頁

▲奇美實業和台南市政府攜手合作的仁德再生水廠供水案已進入最後階段，仁德再生水廠於3日開始供應奇美仁德廠區再生水。（圖／記者林東良翻攝）

▲奇美實業和台南市政府攜手合作的仁德再生水廠供水案已進入最後階段，仁德再生水廠於3日開始供應奇美仁德廠區再生水。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

奇美實業和台南市政府攜手合作的仁德再生水廠供水案進入最後階段，仁德再生水廠於3日開始供應奇美仁德廠區再生水，按照規劃，奇美將透過內部與外部再生水並行運用，自2025年起達成每日導入仁德再生水廠8000噸再生水的目標，使仁德廠區高達80％的用水來自再生水。

此一舉措不僅彰顯奇美在環境永續方面的具體行動力，同時也確保在地區乾旱或缺水時，廠區生產所需的水源穩定無虞。

自2017年起，奇美就在仁德廠區內建置「EDR倒極式電透析再生水系統」，將製程排放的工業廢水加以回收再利用。這套EDR水資源中心是台灣石化業第一套、也是目前全台最大規模的EDR工業廢水再生系統。該系統於2021年正式啟用，每日可產出約3000公噸的再生水導入製程使用。即使建置與運行成本高於一般自來水，奇美仍毅然投入相關技術研發與設備建設，透過三階段的先進處理流程（沉浸式薄膜過濾SMF、倒極式電透析EDR、逆滲透RO），大幅降低用水對環境的影響，同時確保生產品質與用水穩定不受氣候影響。

在強大的內部水循環系統基礎上，奇美更進一步與政府合作導入外部再生水。奇美已與台南市政府水利局簽訂用水契約，由仁德再生水廠每日提供8000噸再生水，直接供奇美製程使用。仁德再生水廠首創「以水換水」的供水模式，透過創新的產業合作機制供應給奇美，不僅可滿足產業用水需求，也有助於紓緩區域水資源調度壓力，提升在地供水韌性。由於奇美廠區距離仁德再生水廠近在咫尺，這種就近供水方式節省了長距離輸水所需的大量管線建設成本與能源消耗。

透過內外部再生水的雙管齊下，奇美將實現仁德廠區再生水替代率達80％，使奇美每年可減少約363萬公噸的自來水取用，相當於約35000人的年用水量。大幅降低對自來水的依賴，展現出奇美對循環經濟理念的落實，以及在水資源管理上領先業界的創新作為。更重要的是，透過穩定的再生水供應，奇美得以在日益嚴峻的氣候變遷挑戰下維持正常營運，降低缺水時的營運風險，體現企業永續經營的韌性。

奇美長期主動投入水資源管理的創新與優化。預計在2025年導入ISO46001水資源效率管理系統，要提升水資源效率管理的設備、系統、流程和人員訓練。於平日生產中，奇美不僅推行各項節水措施，更前瞻布局水循環再利用的方案，提高水資源使用效率，在用水回收率（R2）方面達到80％，讓每一滴水都進行管理，進一步提升企業的競爭力和永續發展能力。

未來，奇美將持續深化水資源循環再利用的策略，開發更節水的製程技術。奇美承諾，將在確保生產穩定的同時，不斷尋求創新方式減少對環境的影響，達成水資源永續利用的目標。奇美將秉持「Clean & Green」綠色願景，以具體行動響應聯合國永續發展目標（SDGs），為下一代守護珍貴的水資源，並與各方合作夥伴攜手共創永續幸福的世界。

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