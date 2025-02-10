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奇美實業CDP成績再創新高　氣候變遷問卷榮獲A級最高評價

▲全球關鍵永續指標—CDP公布最新2024年度評比結果，奇美實業再創佳績，於「氣候變遷」（Climate Change）問卷中，獲得最高等級「A」評價。（圖／記者林東良翻攝）

▲全球關鍵永續指標—CDP公布最新2024年度評比結果，奇美實業再創佳績，於「氣候變遷」（Climate Change）問卷中，獲得最高等級「A」評價。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

全球關鍵永續指標—CDP（原碳揭露專案）近日公布最新2024年度評比結果，奇美實業再創佳績，於「氣候變遷」（Climate Change）問卷中，獲得最高等級「A」評價，展現卓越環境管理能力，並躋身全球領導企業行列，這不僅是奇美在CDP評比上歷史性突破，更突顯公司長期深耕永續發展的努力獲得國際高度肯定。

氣候變遷是當今企業永續發展的關鍵議題，奇美以具體行動持續推動低碳轉型與水資源永續利用。減碳方面，公司自2021年起即穩定維持 CDP「A-」領導等級，本次更進一步躍升至最高評等「A」級，展現減碳行動的卓越成效。奇美已於2023年通過 SBTi（科學基礎減量目標倡議）及升溫<1.5C驗證，確保減排策略符合全球氣候目標，同時逐步導入氣候變遷相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）架構，建立氣候風險與機會辨識與管理流程。此外，奇美透過「天然氣替代重油抵換專案」成功降低碳排放，成為台灣首家獲環境部核發碳權的民營企業，也以總量32萬噸的碳權位居台灣抵換專案核發減量額度中名列前茅的民營企業，並持續透過海內外碳權交易擴大影響力，推動產業邁向低碳轉型。

CDP的A級評價進一步鞏固奇美對「Clean & Green」綠色願景的承諾。2024年起，公司擴大實施內部碳定價、推動製程改善、能源轉型、全產品線的碳足跡第三方查驗(ISO14067)與永續材料應用，並強化供應鏈夥伴合作，共同加速減碳行動。此外，奇美積極與客戶、供應商及其他利害關係人攜手合作，朝2050淨零碳排目標邁進。奇美實業將持續發揮影響力，以創新科技與綠色解決方案，推動產業轉型，為全球永續發展貢獻更多力量。

奇美是一家創立於台灣的高性能材料公司。我們研發並製造先進的高分子材料、合成橡膠和特用化學品。國際企業尋求奇美一起提升產品性能與耐久性、尋求美學上的突破、提高生產效率，同時盡量減少對環境的影響。

自成立以來，奇美透過各方面的貢獻以追求幸福，這意味著公司竭盡所能，不斷地提升員工、客戶、終端用戶和世界的生活品質。請上官網了解奇美如何與企業一起實現更高的目標，並更進一步履行全球社會責任www.chimeicorp.com

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關鍵字：

奇美實業CDP成績氣候變遷

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